【日本代表の11月S招集メンバー27人予想】主力MFが８か月ぶりに復帰か。英２部首位クラブで絶好調のレフティとMLSで躍動する守護神がサプライズ候補。久保や鎌田が選外ならJリーグで無双する28歳も…
日本代表は11月14日に豊田スタジアムでガーナ代表と、18日には国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦う。
10月シリーズでは、複数のコアメンバーを欠きながらも、パラグアイに２−２で引き分けた後、ブラジルに３−２で歴史的逆転勝利を飾った森保ジャパンは、今シリーズでどんなメンバーで臨むのか。
森保一監督は先日、16日に天皇杯の準決勝を戦うFC町田ゼルビア、FC東京、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島の４クラブに所属する選手について、「基本的に招集しない方向で考えている」と明かした。その言葉通りであれば、10月の代表活動に招集されていた相馬勇紀と望月ヘンリー海輝（ともに町田）、長友佑都（FC東京）、大迫敬介（広島）らは選外となる見通しだ。その点を踏まえて、招集メンバー27人を予想した。
まずGKは、正守護神の鈴木彩艶（パルマ）と、代表に定着しつつある早川友基（鹿島アントラーズ）は名を連ねるだろう。難しいのは、常連の大迫に代わるあと１人だ。
可能性があり得るのは、森保監督が９月のアメリカ遠征の後に視察した高丘陽平（バンクーバー・ホワイトキャップス）だ。指揮官が「日本にいる時からすごくいいプレーをしていた」と評価する29歳は、MLS屈指のGKとして強豪バンクーバーで活躍。インターナショナルウィーク明けに、重要なMLSのプレーオフが控えているのは気になるところだが、ワールドカップ開催地のアメリカとカナダを熟知している点を考慮しても、このタイミングで初招集されてもおかしくはない。
冨安健洋（無所属）、伊藤洋輝（バイエルン）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、高井幸大（トッテナム）ら故障者の多い最終ラインは、10月シリーズで躍動した渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）は確実。瀬古歩夢（ル・アーブル）と安藤智哉（アビスパ福岡）も継続でチョイスされるか。
故障で前回は選外となった板倉滉（アヤックス）も復帰が見込まれる。他のポジションとのバランス次第で、橋岡大樹（スラビア・プラハ）が７人目として食い込むかもしれない。
ボランチは、怪我で10月は辞退となったキャプテンの遠藤航（リバプール）と、コンディションの問題もあって３月シリーズ以降は招集されていない守田英正（スポルティング）の主力コンビが復帰と予測。田中碧（リーズ）と佐野海舟（マインツ）も堅いが、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）は他のポジションとの兼ね合いで外される可能性もある。
故障離脱中の伊東純也（ヘンク）と望月の選外が有力な右ウイングバックは、10番の堂安律（フランクフルト）は確実。10月は落選したものの、クラブで好調の菅原由勢（ブレーメン）も復帰が濃厚だ。
もうひとりは、若干の希望的観測も交じるが、坂元達裕（コベントリー）の選出を予測した。セレッソ大阪に在籍していた2021年以降、代表から遠ざかっている29歳のレフティは、イングランド２部で首位を走るチームで、不動の右サイドハーフとして活躍。直近の２試合で２ゴール・２アシストと絶好調だ。チェルシーのレジェンドであるフランク・ランパード監督の下で守備も成長しており、一度試してほしい選手である。
左ウイングバックは、左足首の怪我からまだ復帰できていない三笘薫（ブライトン）は10月シリーズに続いて選外だろう。今週末の試合で復帰する可能性もあるが、無理をさせる必要はない。好調を維持する中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）と怪我が癒えた前田大然（セルティック）がこのポジションを担う。10月にアピールできなかったものの、他のポジションの人数次第で斉藤光毅（QPR）の継続招集もあるかもしれない。
