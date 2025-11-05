NY株式4日（NY時間14:03）（日本時間04:03）
ダウ平均　　　47079.82（-256.86　-0.54%）
ナスダック　　　23459.36（-375.36　-1.57%）
CME日経平均先物　51350（大証終比：-160　-0.31%）

欧州株式4日終値
英FT100　 9714.96（+13.59　+0.14%）
独DAX　 23949.11（-183.30　-0.76%）
仏CAC40　 8067.53（-42.26　-0.52%）

米国債利回り
2年債　 　3.576（-0.029）
10年債　 　4.083（-0.027）
30年債　 　4.669（-0.022）
期待インフレ率　 　2.302（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.654（-0.013）
英　国　　4.425（-0.010）
カナダ　　3.162（+0.017）
豪　州　　4.350（+0.014）
日　本　　1.664（+0.001）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.70（-0.35　-0.57%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3948.30（-65.70　-1.64%）

ビットコイン（ドル）
101388.56（-5478.08　-5.13%）
（円建・参考値）
1557万3283円（-841433　-5.13%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ