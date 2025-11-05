ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２５６ドル安 ナスダックは１．５％の大幅安
NY株式4日（NY時間14:03）（日本時間04:03）
ダウ平均 47079.82（-256.86 -0.54%）
ナスダック 23459.36（-375.36 -1.57%）
CME日経平均先物 51350（大証終比：-160 -0.31%）
欧州株式4日終値
英FT100 9714.96（+13.59 +0.14%）
独DAX 23949.11（-183.30 -0.76%）
仏CAC40 8067.53（-42.26 -0.52%）
米国債利回り
2年債 3.576（-0.029）
10年債 4.083（-0.027）
30年債 4.669（-0.022）
期待インフレ率 2.302（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.654（-0.013）
英 国 4.425（-0.010）
カナダ 3.162（+0.017）
豪 州 4.350（+0.014）
日 本 1.664（+0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.70（-0.35 -0.57%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3948.30（-65.70 -1.64%）
ビットコイン（ドル）
101388.56（-5478.08 -5.13%）
（円建・参考値）
1557万3283円（-841433 -5.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
