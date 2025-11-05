ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」は4日、2日目が終了。きょう5日の3日目、注目レースは11Rだ。

機力十分の浜野谷に1号艇が回ってきた。バシッと鋭発を決めて先マイ逃げだ。攻撃側のスタート基準は菊地。丸野は菊地に合わせて先に握りたい。船岡はまずはピット離れに集中。太田は機力劣勢で、守田はコースが遠い。

＜1＞浜野谷憲吾 後半はチルトマイナスで行ったけど、ターンで負荷がカカり過ぎている音がした。0度の方がいいかな。足はバランスが取れています。

＜2＞太田和美 今年一番の捲り差しをしたのに、あそこにしかおられんとは。

＜3＞丸野一樹 ターン回りや一瞬の出足はいい。伸びは普通。底上げさせたい。

＜4＞船岡洋一郎 ピット離れは鳴いた。バックの足は悪くない。1マークのターンもまずまず。だんだん重たくなったのでペラ調整。

＜5＞菊地孝平 （池田）浩二君の方が足もターンも良かっただろうけど、逃げられないのはダメ。ターンマークに寄ってフルターンができなかった。足は悪くない。方向性も分かった。

＜6＞守田俊介 展示と本番でズレがあってスタートが分からない。タイムも出たし、出足はそこそこいい。