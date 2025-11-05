「キレイめ派」の40・50代 →【ハニーズ】へ！ 大人の上品見え♡「ホワイトアイテム」

清潔感があり、どんな色ともなじみやすい「白」は、大人の装いを上品に仕上げてくれる頼れるカラー。今季【ハニーズ】の一部店舗で購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】には、40・50代のキレイめ派にぴったりな「ホワイトアイテム」が揃っているようです。本記事では、秋冬の着こなしを軽やかに更新する相棒候補をご紹介します。

ゆるめシルエットでラクチンもきれい見えも

【GLACIER lusso】「裾スリット入りニット」\4,980（税込）

ほどよくゆとりのあるシルエットで体のラインを拾いにくく、気になる部分をさりげなくカバー。前後差のある裾が軽やかな動きを添え、1枚でもレイヤードでもサマになりそうなデザインです。公式オンラインストアによると「チクチクしない柔らかな肌触りで伸縮性もある」生地感で、快適に過ごせそうなのも魅力。

縦ラインが際立ちすらりとした印象に

【GLACIER lusso】「変則ケーブルハイネック」\3,980（税込）

首元をほどよく覆うコンパクトなハイネックが、顔まわりのすっきり見せをアシスト。さりげないケーブル編みにより「縦のラインを強調して体のラインを綺麗に見せ、スタイルアップ効果も◎」（公式オンラインストアより）というのも嬉しいポイントです。ジャケットやコートのインにもすっとなじみやすく、今から春先まで活躍しそうな一枚です。

気になる膨張見え & 地味見えを回避！

【GLACIER lusso】「ニットスカート」\4,980（税込）

クラシカル回帰の流れから今季注目を集めているプリーツデザイン。「広がりすぎないきれいなフレアシルエット」（公式オンラインストアより）で、スマートに見えそうなのも40・50代に心強いポイントです。裾にあしらわれた柄がアクセントになり、白でも単調にならず上品な華やかさが漂います。

ヒップが隠れる安心感ながら軽やかな雰囲気に

【GLACIER lusso】「ノーカラーコート」\6,900（税込）

アイボリーのコートなら、暗くなりがちな秋冬スタイルをパッと明るくしてくれそう。ヒップまで隠れるAラインシルエットで安心感も◎ 公式オンラインストアによると「ゆとりのあるドロップショルダーで、厚手のニットを着てもごわつかず、すっきりとした着こなしに」仕上がるとのこと。着ぶくれが気になる季節にも頼れる一枚です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K