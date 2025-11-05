「ＭＵＳＩＣ ＥＸＰＯ ＬＩＶＥ ２０２５」が３日、東京ドームで開催され、男性５人組・ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ、男性７人組・ＥＮＨＹＰＥＮらが出演した。総勢１２組のうち４組がＫ−ＰＯＰ勢で、圧巻のパフォーマンスで会場を揺らした。

ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲは、「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｓｔｒａｎｇｅｒｓ」を含む全６曲を披露。ＴＡＥＨＹＵＮ（２３）は「東京ドームで皆さんにお会いできて本当に嬉しいです」と笑顔を見せ、ＳＯＯＢＩＮ（２４）は「良い反応が聞こえてとても嬉しい」と感激した。

ＥＮＨＹＰＥＮは「Ｓｈｉｎｅ Ｏｎ Ｍｅ」を含む全７曲を披露。さらにＢＥ：ＦＩＲＳＴとお互いの代表曲である「Ｍａｓｔｅｒｐｌａｎ」「Ｂｉｔｅ Ｍｅ」をダンスコラボした。

ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴがトップバッターを務め、トリはＮｕｍｂｅｒ＿ｉが担当。高速ラップや抜群のダンススキルを立て続けに披露し、平野が会場の様子を確認するかのように着用していたサングラスを外して素顔をさらすと「ギャー！！」という黄色い悲鳴が飛び交っていた。