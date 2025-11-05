韓国の女性５人組グループ・ＫｉｉｉＫｉｉｉ（キキ）がキュートなルックスで注目を集めている。ＩＶＥの後輩として、今年２月にデビューした平均年齢１８歳の５人組で、３日に東京ドームで開催された「ＭＵＳＩＣ ＥＸＰＯ ＬＩＶＥ ２０２５」に出演した。デビュー８カ月で新人賞４冠を獲得するなど、Ｋ−ＰＯＰ新人グループの中で最も注目された大型ルーキーがこのほど、初めて日本のスポーツ紙のインタビューに応じ、読者に向けて魅力をアピール。「ＭＵＳＩＣ−」には１２組のアーティストが出演した。

キュート＆フレッシュなパフォーマンスで、東京ドームにいる観客の視線をくぎ付けにした。

本番では、デビュー先行配信曲「Ｉ ＤＯ ＭＥ」など全３曲を披露。ステージを終えたＫＹＡ（１４）は「全てのアーティストが夢見るステージの東京ドームで、自分がアーティストとして立つことは想像するだけでした。こんなにも早く実現することができるとは思いませんでした。ステージから見たお客様は本当にきれいで素敵でした。星のように輝くお客様の前でライブができたことを感謝しています」と感激した。

ＫｉｉｉＫｉｉｉは、２月にデビュー。韓国語で「笑い声」を意味するグループ名の如く、インタビュー中も笑顔が絶えなかった。デビューから約９カ月。ＬＥＥＳＯＬ（２０）は「予想もしなかったくらいの愛をいただいた。私たちの魅力もお伝えできたと思う」と手応え十分。ＳＵＩ（１９）は「デビューを実感するのは、何よりもステージに立つ瞬間ですね。日常生活の中で街中を歩いていると、私たちのことに気付いてくれる方もいます」とうれしい反応を明かした。

アーティスト人生は始まったばかり。ＫＹＡは「いつか日本デビューをして、日本語の歌詞で曲を歌いたいです」と意欲を見せ、ＪＩＹＵ（１９）は「いつかワールドツアーも回りたい」と野望を語る。ＨＡＵＭ（１８）は「デビューしてまもない新人ですので、皆さんにお見せしたい姿がたくさんあります。私たちの様々な活動に期待してほしい」と呼びかけ、ＪＩＹＵは「私たちは、グループ名のように皆さんにたくさんの笑顔を伝えていきたい。サランヘ〜（愛してる〜）」とハートポーズを掲げた。

♥ＫＹＡ（キヤ）２０１０年１２月１８日生まれ。チャームポイントは「声と内面のギャップが魅力です」

♥ＬＥＥＳＯＬ（イソル）２００５年９月１８日生まれ。チャームポイントは「重低音ボイスと予測不能なところ」

♥ＪＩＹＵ（ジユ）２００６年５月１４日生まれ。チャームポイントは「妖精のようなところ。モノマネが得意です」

♥ＨＡＵＭ（ハウム）２００６年１１月１４日生まれ。チャームポイントは「ステージにいる時とおりた時のギャップ」

♥ＳＵＩ（スイ）２００６年４月１０日生まれ。チャームポイントは「キュッとした口角とイタズラ好きなところです」