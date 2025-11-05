Mr.Childrenの「innocent world」、累積再生数1億回突破 自身3作目【オリコンランキング】
Mr.Childrenの「innocent world」が、5日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】94年発売、Mr.Children「innocent world」MV
週間再生数は61.7万回（616,911回）を記録。累積再生数は1億24.8万回（100,247,892回）となり、自身通算3作目の累積再生数1億回突破作品となった。Mr.Childrenの累積再生数1億回突破ほか作品は「HANABI」、「名もなき詩」（達成順）。
本作は、1994年6月にCDシングルとして発売。日本コカ・コーラ「アクエリアス ネオ/アクエリアス イオシス」CMソングとして起用されていた。「第27回 オリコン年間ランキング 1994」の「作品別シングルセールス部門」で1位を獲得した。累積売上は193.6万枚を記録している。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間:2025年10月27日〜11月2日）＞
