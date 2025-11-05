SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」(権利元：ソニー・ミュージックエンタテインメント／2021年6月25日配信開始)

　SUPER BEAVERの「名前を呼ぶよ」が、5日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。

　週間再生数は42.6万回（425,605回）を記録。累積再生数は1億9.0万回（100,089,632回）となり、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。

　本作は、2021年6月25日に配信開始。俳優・北村匠海が主演を務めた映画『東京リベンジャーズ』（2021年7月9日公開）の主題歌として起用されていた。

＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間:2025年10月27日〜11月2日）＞