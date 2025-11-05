ポルノグラフィティ「サウダージ」、累積再生2億回突破 自身初の記録達成【オリコンランキング】
ポルノグラフィティの「サウダージ」が、5日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】2000年発売、ポルノグラフィティ「サウダージ」MV
週間再生数は147.2万回（1,472,426回）を記録。累積再生数は2億88.4万回（200,884,228回）となり、自身初の累積再生数2億回突破作品となった。
本作は、2000年9月13日にCDシングルとしてリリース。登場2週目となる「オリコン週間シングルランキング」（2000年10月2日付）において自身初の1位を獲得。累積売上は98.2万枚を記録している。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間:2025年10月27日〜11月2日）＞
