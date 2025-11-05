Mrs. GREEN APPLE「天国」、自身29作目の累積1億回突破 歴代記録を更新【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「天国」が、5日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破。また、「青と夏」が同ランキングで累積再生数8億回を突破。「インフェルノ」が同6億回を突破した。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「天国」MV
「天国」は、累積再生数1億回を突破。週間再生数は147.4万回（1,473,592回）を記録。累積再生数は1億11.4万回（100,114,171回）となり、1億回突破は自身通算29作目となった 。これでMrs. GREEN APPLEは、歴代単独1位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※1】を自己更新した。
【※1】「累積再生数１億回突破作品数」記録 ※同順位は達成順
1位：Mrs. GREEN APPLE（29作）
2位：YOASOBI、back number （20作）
本作は、5月2日に配信開始。メンバーの大森元貴と菊池風磨（timelesz）がダブル主演を務めた映画『#真相をお話しします』の主題歌として書き下ろした楽曲。
また「青と夏」が、同ランキングで、累積再生数8億回を突破。週間再生数は361.0万回（3,610,222回）を記録。累積再生数は8億258.1万回（802,580,825回）となり、自身初の累積再生数8億回突破作品となった。
本作は、2018年7月12日に配信開始。俳優・葵わかなと佐野勇斗がW主演を務めた映画『青夏 きみに恋した30日』（2018年8月1日公開）の主題歌として書き下ろした楽曲。
さらに「インフェルノ」が、同ランキングで累積再生数6億回を突破。週間再生数は243.2万回（2,432,224回）を記録。累積再生数は6億94.4万回（600,943,849回）となり、自身通算7作目の累積再生数6億回突破作品となった。このほか6億回突破は達成順に、「青と夏」、「ダンスホール」、「ケセラセラ」、「ライラック」、「点描の唄 (feat. 井上苑子)」、「Soranji」となる。
本作は、2019年7月18日に配信開始。同年7月期に放送されたアニメ『炎炎ノ消防隊』（TBS系）のオープニング主題歌として起用されていた。
■Mrs. GREEN APPLE 累積再生数「1億回」突破 作品一覧（※達成順）
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
19作目：「ナハトムジーク」（2024年9月9日付）2024年1月17日配信開始
20作目：「コロンブス」（2024年11月4日付）2024年6月12日配信開始
21作目：「familie」（2024年12月16日付）2024年8月9日配信開始
22作目：「Dear」（2025年1月13日付）2024年5月20日配信開始
23作目：「ビターバカンス」（2025年3月10日付）2024年11月29日配信開始
24作目：「ダーリン」（2025年4月21日付）2025年1月20日配信開始
25作目：「lovin'」（2025年5月19日付）2019年8月17日配信開始
26作目：「クスシキ」（2025年6月23日付）2025年4月5日配信開始
27作目：「Attitude」（2025年7月21日付）2019年10月1日配信開始
28作目：「breakfast」（2025年10月6日付）2025年6月4日配信開始
29作目：「天国」（2025年11月10日付）2025年5月2日配信開始
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間:2025年10月27日〜11月2日）＞
