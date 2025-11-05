BE:FIRSTのベストアルバム『BE:ST』、デジタルアルバム1位 自身通算2作目【オリコンランキング】
BE:FIRSTのベストアルバム『BE:ST』（ベスト）が、5日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で自身通算2作目の1位を獲得した。初週DL数は0.7万DL（6,589DL）。
【動画】ジャクソン5をリメイクカバーした「I Want You Back」
【※1】BE:FIRSTの「週間デジタルアルバムランキング」1位獲得作品は『2:BE』、『BE:ST』となる。
本作は、デビュー4周年を記念したBE:FIRST初のベストアルバム。ジャクソン5のデビュー曲「帰ってほしいの」（原題「I Want You Back」）をリメイクカバーした本アルバムのリード曲「I Want You Back」や、「オリコン週間デジタルランキング」2冠を獲得【※2】【※3】したBE:FIRSTのプレデビュー曲「Shining One」、自己最速で累積再生数1億回を突破した「夢中」【※4】など、全32曲が収録されている。
【※2】2021年8月30日付「ストリーミングランキング」「デジタルシングル（単曲）ランキング」において1位を獲得。
【※3】デジタルランキングは、「ストリーミングランキング」「デジタルシングル（単曲）ランキング」「デジタルアルバムランキング」の3部門。
【※4】「夢中」は、2025年9月15日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数1億回を突破。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間:2025年10月27日〜11月2日）＞
