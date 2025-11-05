Travis Japan、通算9作目のデジタルシングル1位 3rdアルバム先行配信曲「Disco Baby」【オリコンランキング】
Travis Japanの新曲「Disco Baby」が、5日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、初週DL数3.2万DL（31,634DL）で初登場1位を獲得。2025年5月12日付での「Would You Like One?」に続き、自身通算9作目のデジタルシングル1位となった。
【動画】約30人のダンサーと“TJ的プロムパーティー”…Travis Japan、新曲「Disco Baby」MV公開
本作は12月3日に発売される3rdアルバム『’s travelers』（ストラベラーズ）に収録の新曲で、10月27日に先行配信スタートされた。1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバーとなっている。
そのほか2位には、BE:FIRSTのベストアルバム『BE:ST』のリード曲「I Want You Back」が、初週DL数2.3万DL（23,341DL）で初登場。ジャクソン5のデビュー曲「帰ってほしいの」（原題「I Want You Back」）をリメイクカバーした楽曲で、本作が収録された『BE:ST』は同日付「週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
3位には、米津玄師の「IRIS OUT」が、週間DL数0.8万DL（8,013DL）でランクイン。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）主題歌である本作は、2025年9月29日付での初登場1位から7週連続のTOP5入りで、累積DL数は11.9万DL（118,881DL）に。同日付「週間ストリーミングランキング」では、7週連続の1位を記録した。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間:2025年10月27日〜11月2日）＞
