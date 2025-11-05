米津玄師、男性ソロ初の「ストリーミング」7週連続首位【オリコンランキング】
米津玄師の「IRIS OUT」が、5日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で男性ソロアーティストとして初めて7週連続で1位を獲得。男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」記録を自己更新した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は1,896.4万回（18,963,683回）。9月29日付から7週連続で週間再生数1000万回超えおよび1位をキープし、累積再生数は1億8,089.0万回（180,890,287回）を記録している。
同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）主題歌。
また2位には、「米津玄師，宇多田ヒカル」名義で担当した同エンディングテーマ「JANE DOE」が、週間再生数933.4万回（9,334,466回）でランクイン。10月6日付から6週連続のTOP3入りで、累積再生数は7,231.8万回（72,318,028回）を記録した。
なお同ランキングで、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』関連楽曲が6週連続で1位・2位を独占した。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間:2025年10月27日〜11月2日）＞
