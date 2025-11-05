サカナクション「怪獣」、累積再生数2億回突破 「新宝島」に続く自身通算2作目【オリコンランキング】
サカナクションの「怪獣」が、5日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】良すぎるな…サカナクション×『チ。』コラボMV
週間再生数は287.1万回（2,870,591回）を記録。累積再生数は2億147.2万回（201,472,072回）となり、「新宝島」に続く自身通算2作目の累積再生数2億回突破作品となった。
2025年3月3日付に同ランキング初登場。登場37週目での2億回再生達成は、「新宝島」の記録を上回り、自身最速を記録した。
本作は、2024年10月から放送されたTVアニメ『チ。 ―地球の運動について―』（NHK総合）の主題歌として起用された。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月10日付：集計期間:2025年10月27日〜11月2日）＞
