韓国の5人組ガールズグループ「KiiiKiii（キキ）」が、このほど日刊スポーツなどの取材に応じた。韓国の大手芸能事務所「STARSHIP」に所属する、IVE以来4年ぶりとなる新人グループ。日本メディアの取材に応じるのは今回が初。日本を訪れることが多いといい、来日中の楽しみや日本での夢を語った。

日本で楽しみにしていることを問われると、Kya（キヤ＝14）は「ドン・キホーテの地下で売っている焼き芋を食べたい」と笑いを誘い、「これまで10回以上来て、たこ焼きも一蘭ラーメンも食べているけど、一度も食べられていない。必ず食べたい！ という情熱があります」と熱弁した。Lessol（イソル＝20）は「コンビニのスイーツが大好きなので、コンビニツアーをして、おいしいおやつを買う予定です」と笑顔で語った。

3日には東京ドームで開催された「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演。Kyaは「東京ドームはすべての練習生、アイドルを夢見る人にとってロマンの場所。TiiiKiii（ティキ、ファンの総称）の皆さんも誇らしく思えるようなステージにしたい」と語っていた。

初の東京ドームで堂々のパフォーマンスを見せ、Haum（ハウム＝18）は「とても胸がいっぱいでドキドキした。一生忘れられない経験になりました」と感激し、Jiyu（ジユ＝19）は「KAWAII Lab．の皆さんとコラボステージもすることができてとても幸せでした」と喜んでいた。

将来的な日本での活動を夢見ているといい、Kyaは「日本で活動することができるなら、東京ドームで単独コンサートがしたい。そして日本のいろんなアーティストの方とコラボして、いろんな音楽にふれてみたい」と語った。【野見山拓樹】