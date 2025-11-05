韓国の5人組ガールズグループ「KiiiKiii（キキ）」が、このほど日刊スポーツなどの取材に応じた。韓国の大手芸能事務所「STARSHIP」に所属する、IVE以来4年ぶりとなる新人グループ。韓国の音楽アワードで新人賞4冠を達成するなど、早くも注目を浴びる5人が、これまでの活動や日本での野望について語った。

2月に配信したプレデビュー曲「I DO ME」がYouTubeを中心に話題に。デビューしてわずか8カ月で「ASEA 2025」「ソウル歌謡大賞」など4つの韓国の音楽アワードで新人賞を獲得し、大きな注目を浴びている。

日本メディアの取材に応じるのも今回が初だといい、Sui（スイ＝19）は「新しいことばかりだけど、メンバーと力を合わせて私たちのカラーや魅力をお伝えすることができている」とうなずき、「人生の中で多くの人から毎日『好きです』『応援しています』と前向きなメッセージを聞くことは、普通に生活していると、なかなかない。多くのファンからたくさんの言葉をいただいていることが、デビュー前から最も変わったこと」と注目度の高さも実感していた。

3日には東京ドームで開催された「MUSIC EXPO LIVE 2025」にも出演。堂々のパフォーマンスで日本のファンを魅了した。Kya（キヤ＝14）は「私たちもいつか日本デビューしたい」と夢を明かし、「日本語の歌詞で曲が出たときには、日本のTiiiKiii（ティキ、ファンの総称）の皆さんと一緒にいろんなことができると思うので、その日が待ち遠しい」と笑みを浮かべた。

Jiyu（ジユ＝19）は「TiiiKiiiの皆さんに、たくさんの笑顔と幸せを伝えていきたいと思います。一生一緒にいようね」と呼びかけた。