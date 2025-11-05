３月にデビューしたＫ―ＰＯＰガールズグループ「ＫｉｉｉＫｉｉｉ」（キキ）がこのほど、スポーツ報知などの取材に応じた。

日本の新聞媒体初インタビューとなった５人は初々しい表情。期待の新人として注目を浴びているが、リーダーのＪＩＹＵ（ジユ、１９）は「日本のＴｉｉｉＫｉｉｉ（ティキ、ファンネーム）の皆さんにお見せしたい姿がたくさんあります。永遠に一緒にいようね」とメッセージ。日本でトライしたいことを尋ねられたＫＹＡ（キヤ、１４）は「ドン・キホーテの焼き芋を食べたい」と語った。

３日に東京ドームで行われた「ＭＵＳＩＣ ＥＸＰＯ ＬＩＶＥ ２０２５」でも堂々としたパフォーマンスを披露した。ＳＵＩ（スイ、１９）は「すべてのアーティストの夢である東京ドームでライブができたのが本当に光栄でした！」と感激。ＫＹＡは「ぜひ東京ドームで単独コンサートをやってみたい」と未来を見据えた。

◆ＫｉｉｉＫｉｉｉ（キキ）ＩＶＥらが所属するＳＴＡＲＳＨＩＰエンターテインメントが約４年ぶりに輩出したガールズグループ。グループ名の由来は笑い声から。今年２月のプレデビュー曲「Ｉ ＤＯ ＭＥ」が話題となり、３月にミニアルバム「ＵＮＣＵＴ ＧＥＭ」でデビュー。