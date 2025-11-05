ノーベル賞作家のカズオ・イシグロさんがイギリスのチャールズ国王から名誉勲章を授与され、その喜びを語りました。

記者

「まもなく勲章などの授与式が行われるということで、出席者の人たちが続々とウィンザー城に入っていきます」

4日に行われた式典ではサッカー・元イングランド代表のデイビッド・ベッカムさんがナイトの爵位を授与されたほか、日系イギリス人作家のカズオ・イシグロさんは芸術や科学、公務などでの功績をたたえる「コンパニオン・オブ・オナー勲章」を授与されました。

英国人作家 カズオ・イシグロさん

「（ベッカムさんと）お互いに祝福し合いました。本当にフリーキックが上手ですねと。イギリスの叙勲制度のすばらしいところは公的な活動や慈善活動など様々な分野で懸命に働く人々、普段あまり注目されない人々が称えられることです。その一員になれたことをとてもうれしく思います」

授与の際には、チャールズ国王とAI＝人工知能について話し合ったといいます。

英国人作家 カズオ・イシグロさん

「（国王は）私が何を書いているのか尋ねられ、AIの状況やクリエイティブ業界に与える脅威について懸念を示されました。そして、ごく簡単に議論しました」

また、イシグロさんは今後について、「もうすぐ71歳でどれほど多くのことができるかわからない」としつつ、小説や脚本を手掛けた作品の映画化を楽しみにしていると語りました。