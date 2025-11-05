ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２７６ドル安 ナスダックは１．７％の大幅安
NY株式4日（NY時間13:13）（日本時間03:13）
ダウ平均 47060.26（-276.42 -0.58%）
ナスダック 23426.92（-407.80 -1.71%）
CME日経平均先物 51380（大証終比：-130 -0.25%）
欧州株式4日終値
英FT100 9714.96（+13.59 +0.14%）
独DAX 23949.11（-183.30 -0.76%）
仏CAC40 8067.53（-42.26 -0.52%）
米国債利回り
2年債 3.580（-0.025）
10年債 4.085（-0.025）
30年債 4.668（-0.023）
期待インフレ率 2.302（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.654（-0.013）
英 国 4.425（-0.010）
カナダ 3.154（+0.009）
豪 州 4.350（+0.014）
日 本 1.664（+0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.74（-0.31 -0.51%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3965.90（-48.10 -1.20%）
ビットコイン（ドル）
100867.69（-5998.95 -5.61%）
（円建・参考値）
1549万5295円（-921559 -5.61%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
