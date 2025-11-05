[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節](サン・パオロ)

※26:45開始

<出場メンバー>

[ナポリ]

先発

GK 32 バンヤ・ミリンコビッチ・サビッチ

DF 3 ミゲル・グティエレス

DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ

DF 13 アミル・ラフマニ

DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ

MF 8 スコット・マクトミネイ

MF 68 スタニスラフ・ロボツカ

MF 99 アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ

FW 19 ラスムス・ホイルンド

FW 20 エリフ・エルマス

FW 21 マッテオ・ポリターノ

控え

GK 14 ニキータ・コンティーニ

GK 25 M. Ferrante

DF 5 フアン・ジェズス

DF 17 マティアス・オリベラ

DF 31 サム・ベウケマ

MF 26 アントニオ・ベルガラ

FW 7 ダビド・ネレス

FW 69 ジュゼッペ アンブロジーノ

FW 70 ノア・ラング

監督

アントニオ・コンテ

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

DF 21 ナサニエル・ブラウン

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

控え

GK 33 イェンス・グラール

GK 40 カウア・サントス

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 24 オーレリオ・ブタ

MF 15 エリス・スキリ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 20 堂安律

MF 22 ティモシー・チャンドラー

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 17 エリェ・ワイ

FW 30 ミシー・バチュアイ

監督

ディノ・トップメラー

