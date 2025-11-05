ナポリvsフランクフルト スタメン発表
[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節](サン・パオロ)
※26:45開始
<出場メンバー>
[ナポリ]
先発
GK 32 バンヤ・ミリンコビッチ・サビッチ
DF 3 ミゲル・グティエレス
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 13 アミル・ラフマニ
DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
MF 8 スコット・マクトミネイ
MF 68 スタニスラフ・ロボツカ
MF 99 アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ
FW 19 ラスムス・ホイルンド
FW 20 エリフ・エルマス
FW 21 マッテオ・ポリターノ
控え
GK 14 ニキータ・コンティーニ
GK 25 M. Ferrante
DF 5 フアン・ジェズス
DF 17 マティアス・オリベラ
DF 31 サム・ベウケマ
MF 26 アントニオ・ベルガラ
FW 7 ダビド・ネレス
FW 69 ジュゼッペ アンブロジーノ
FW 70 ノア・ラング
監督
アントニオ・コンテ
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
控え
GK 33 イェンス・グラール
GK 40 カウア・サントス
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 24 オーレリオ・ブタ
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 20 堂安律
MF 22 ティモシー・チャンドラー
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 17 エリェ・ワイ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
※26:45開始
<出場メンバー>
[ナポリ]
先発
GK 32 バンヤ・ミリンコビッチ・サビッチ
DF 3 ミゲル・グティエレス
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 13 アミル・ラフマニ
DF 22 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
MF 8 スコット・マクトミネイ
MF 68 スタニスラフ・ロボツカ
MF 99 アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ
FW 20 エリフ・エルマス
FW 21 マッテオ・ポリターノ
控え
GK 14 ニキータ・コンティーニ
GK 25 M. Ferrante
DF 5 フアン・ジェズス
DF 17 マティアス・オリベラ
DF 31 サム・ベウケマ
MF 26 アントニオ・ベルガラ
FW 7 ダビド・ネレス
FW 69 ジュゼッペ アンブロジーノ
FW 70 ノア・ラング
監督
アントニオ・コンテ
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
控え
GK 33 イェンス・グラール
GK 40 カウア・サントス
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 24 オーレリオ・ブタ
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 20 堂安律
MF 22 ティモシー・チャンドラー
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 17 エリェ・ワイ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります