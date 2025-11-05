[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節](シノー・ティップ・アレナ)

※26:45開始

<出場メンバー>

[スラビア・プラハ]

先発

GK 35 J. Markovič

DF 2 Š. Chaloupek

DF 4 ダビド・ジマ

DF 27 T. Vlček

MF 10 C. Zafeiris

MF 12 Y. Mbodji

MF 16 D. Moses

MF 23 ミハル サディーレク

FW 11 Y. Sanyang

FW 17 L. Provod

FW 25 T. Chorý

控え

GK 36 J. Staněk

GK 40 A. Rezek

DF 8 橋岡大樹

DF 18 ヤン・ボリル

DF 44 J. Kolísek

MF 7 ムハンメド・カム

MF 21 D. Douděra

MF 43 T. Jelínek

FW 9 V. Kušej

FW 13 M. Chytil

FW 30 D. Toula

FW 31 E. Prekop

監督

Jindřich Trpišovský

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 22 イーサン・ヌワネリ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 23 ミケル・メリノ

控え

GK 35 トミー・セットフェード

GK 51 A. Rojas

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 56 M. Dowman

FW 53 チャールズ サゴエ

FW 71 A. Harriman-Annous

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります