スラビア・プラハvsアーセナル スタメン発表
[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節](シノー・ティップ・アレナ)
※26:45開始
<出場メンバー>
[スラビア・プラハ]
先発
GK 35 J. Markovič
DF 2 Š. Chaloupek
DF 4 ダビド・ジマ
DF 27 T. Vlček
MF 10 C. Zafeiris
MF 12 Y. Mbodji
MF 16 D. Moses
MF 23 ミハル サディーレク
FW 11 Y. Sanyang
FW 17 L. Provod
FW 25 T. Chorý
控え
GK 36 J. Staněk
GK 40 A. Rezek
DF 8 橋岡大樹
DF 18 ヤン・ボリル
DF 44 J. Kolísek
MF 7 ムハンメド・カム
MF 21 D. Douděra
MF 43 T. Jelínek
FW 9 V. Kušej
FW 13 M. Chytil
FW 30 D. Toula
FW 31 E. Prekop
監督
Jindřich Trpišovský
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 35 トミー・セットフェード
GK 51 A. Rojas
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 56 M. Dowman
FW 53 チャールズ サゴエ
FW 71 A. Harriman-Annous
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
