ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１６９ドル安 ナスダックは１．３％の大幅安
NY株式4日（NY時間12:05）（日本時間02:05）
ダウ平均 47167.23（-169.45 -0.36%）
ナスダック 23507.13（-327.59 -1.37%）
CME日経平均先物 51525（大証終比：+15 +0.03%）
欧州株式4日終値
英FT100 9714.96（+13.59 +0.14%）
独DAX 23949.11（-183.30 -0.76%）
仏CAC40 8067.53（-42.26 -0.52%）
米国債利回り
2年債 3.582（-0.023）
10年債 4.087（-0.023）
30年債 4.670（-0.021）
期待インフレ率 2.302（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.654（-0.013）
英 国 4.425（-0.010）
カナダ 3.145（0.000）
豪 州 4.350（+0.014）
日 本 1.664（+0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.66（-0.39 -0.64%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3975.30（-38.70 -0.96%）
ビットコイン（ドル）
101682.63（-5184.01 -4.85%）
（円建・参考値）
1561万2351円（-795953 -4.85%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
