NY株式4日（NY時間12:05）（日本時間02:05）
ダウ平均　　　47167.23（-169.45　-0.36%）
ナスダック　　　23507.13（-327.59　-1.37%）
CME日経平均先物　51525（大証終比：+15　+0.03%）

欧州株式4日終値
英FT100　 9714.96（+13.59　+0.14%）
独DAX　 23949.11（-183.30　-0.76%）
仏CAC40　 8067.53（-42.26　-0.52%）

米国債利回り
2年債　 　3.582（-0.023）
10年債　 　4.087（-0.023）
30年債　 　4.670（-0.021）
期待インフレ率　 　2.302（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.654（-0.013）
英　国　　4.425（-0.010）
カナダ　　3.145（0.000）
豪　州　　4.350（+0.014）
日　本　　1.664（+0.001）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.66（-0.39　-0.64%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3975.30（-38.70　-0.96%）

ビットコイン（ドル）
101682.63（-5184.01　-4.85%）
（円建・参考値）
1561万2351円（-795953　-4.85%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ