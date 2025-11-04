ダボっと感が可愛い♡ 男のコがシェア感を連想できる「赤スエット」着回しコーデ特集
メンズライクなアイテムで秋冬のおしゃれを楽しみたいってコ、集合！今回は、中川紅葉とともに、ダボッと感がメンズ心にささる「赤スエット」の着回しコーデを4つご紹介します。差し色として優秀な赤を使いこなして、コーデのしゃれ感をアップさせちゃおう♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
赤スエット
メンズライクなアイテムは、男のコがシェア感を連想できる大きめサイズを選ぶのが◎。お目立ちな赤色は最旬なコーデの差し色になって、しゃれ感UP！
Cordinate スエット×ミニスカの全方位うけコーデ
大きめのスエットにタイトなミニスカをあわせることで、ガーリーさとカジュアルさが絶妙にミックスされる。スタイルアップも狙えるモテコーデが完成♡
Cordinate 赤が目を惹く鮮やかカラーコーデ
鮮やかな赤のスエットに白いスカートをあわせることで、赤がより際立つ印象に。ふわもこ素材のミニスカと脚の肌見せで女みをアピール♡
Cordinate 上品ワンピのカジュアルダウンコーデ
特別な日に着たい上品なバルーンワンピも、赤スエットでカジュアルダウンしたら日常使いも◎。小物はシンプルにまとめると、上品さと親近感のバランスが絶妙に。
Cordinate 脚長効果バツグンなカジュアルコーデ
体にフィットするタイトなニットスカートは、脚長＆細見え効果が◎。シンプルなアイテムも重ね着をすることでしゃれ感アップ！
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来