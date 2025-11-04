ダボっと感が可愛い♡ 男のコがシェア感を連想できる「赤スエット」着回しコーデ特集

メンズライクなアイテムで秋冬のおしゃれを楽しみたいってコ、集合！今回は、中川紅葉とともに、ダボッと感がメンズ心にささる「赤スエット」の着回しコーデを4つご紹介します。差し色として優秀な赤を使いこなして、コーデのしゃれ感をアップさせちゃおう♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ 赤スエット メンズライクなアイテムは、男のコがシェア感を連想できる大きめサイズを選ぶのが◎。お目立ちな赤色は最旬なコーデの差し色になって、しゃれ感UP！ 赤スエット 3,157円／United Athle（キャブ）

Cordinate スエット×ミニスカの全方位うけコーデ 大きめのスエットにタイトなミニスカをあわせることで、ガーリーさとカジュアルさが絶妙にミックスされる。スタイルアップも狙えるモテコーデが完成♡ 赤スエットは着回し。チェック柄ミニスカート 11,110円／CRANK（HANA SHOWROOM）シュシュ 550円／WEGO リング 1,980円／GOLDY

Cordinate 赤が目を惹く鮮やかカラーコーデ 鮮やかな赤のスエットに白いスカートをあわせることで、赤がより際立つ印象に。ふわもこ素材のミニスカと脚の肌見せで女みをアピール♡ 赤スエットは着回し。ボアショートパンツ 9,790円／ROYAL PARTY メガネ 13,000円／OWNDAYS ソックス 1,540円／靴下屋（Tabio）ローファー 13,200円／dazzlin

Cordinate 上品ワンピのカジュアルダウンコーデ 特別な日に着たい上品なバルーンワンピも、赤スエットでカジュアルダウンしたら日常使いも◎。小物はシンプルにまとめると、上品さと親近感のバランスが絶妙に。 赤スエットは着回し。花柄バルーンスカート 22,000円／HONEY MI HONEY バッグ 3,190円、ロングブーツ 4,290円／ともに神戸レタス カチューシャ／スタイリスト私物

Cordinate 脚長効果バツグンなカジュアルコーデ 体にフィットするタイトなニットスカートは、脚長＆細見え効果が◎。シンプルなアイテムも重ね着をすることでしゃれ感アップ！ 赤スエットは着回し。白タートルネック 18,800円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）ニットスカート 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）ヘアピン／スタイリスト私物 エプロン／スタイリスト私物

撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来