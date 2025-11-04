入浴中に美ボディが叶う！美容効果をブーストする「入浴剤＆シャワーヘッド」まとめ
寒い季節こそ、触れたときに感じる肌のふわもち感を手に入れて彼との距離をぐっと縮めたい♡ そこで今回は、温浴効果を高める「入浴剤」をご紹介します。肌が柔らかくなる入浴中こそ美容に力を入れるべし！おすすめのシャワーヘッドもぜひチェックしてね♡
じっくり入浴してめぐりよく
温浴効果を高める入浴剤を投入してバスタイムの美容効果をブーストしよ！保湿成分入りなら、湯上がり後の肌のしっとり感もキープ。
Item 【HABA】スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン 500g
体をしっかりあたため、肌のうるおいを守る成分をブレンド。
Item 【JILL STUART Beauty】ミルキーホワイトフローラル バスミルク 250mL
オイル層とモイスチュア層の2層タイプでお肌も保湿。
Item 【BAUM】スリーピング バスエッセンス 190mL
森林浴のような香りと樹木由来成分が心と体を癒す。
More! 【Panasonic】ファインバブルシャワーヘッド ファインベール EH-SH50
毎日のシャワーで美髪や美肌ケアがかなう。
取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗