「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）

ワールドシリーズで球団初の２連覇を達成したドジャースの優勝パレードが、ロサンゼルス市内で行われ、大谷翔平投手（３１）や山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）らがバスに乗り、沿道を埋めたファンの熱い声援に応えた。大谷は妻の真美子さん（２８）を伴って参加。パレード後に本拠地ドジャースタジアムで行われた優勝報告会では、「来年次の優勝リングを取りに行く準備はできている」と来季の３連覇を力強く宣言した。

バットをマイクに持ち替えてドジャーブルーと白に染まったスタンドを熱狂させた。

「あなたたちは世界一のファンだと言いたい。準備はできている。来年次の優勝リングを取りに行く準備はできている。行くぞ！」

ブルージェイズとの死闘の末に達成した球団初の２年連続ワールドチャンピオン。優勝報告会の特設ステージ上で大谷が流ちょうな英語で５万２７０３人のファンに向かって声高らかに３連覇を宣言した。

大型２階建てバスに分乗し、ロサンゼルスの中心街からドジャースタジアムまで約３キロを進む優勝パレード。大谷は山本やベッツ、フリーマン、そして、今季限りで現役引退するカーショーらと乗り込み、沿道を埋めたファンに笑顔で手を振った。同乗した真美子夫人と体を寄せ合い、仲むつまじい様子を見せる場面もあった。

車上での地元局によるインタビュー。ファンの熱気を肌で感じながら「みんなと喜べて素晴らしい経験」、「ファンの特権。こういう時間を一緒に共有できることは素晴らしいと思う」。移籍２年目で２度目の優勝の問いかけに「もう３度目に向けて切り替えている」と話すと、場内大型スクリーンでライブ中継を見ていた本拠地が大きく沸いた。

アイアトン通訳を介してのインタビューでは山本の超人的連投も話題に。「彼なしにはここまで来れなかったと思う。同じ日本人として、チームメートとして誇らしい」と、最上級の賛辞を贈った。

ポストシーズン１７試合ではメジャー全体１位タイの８本塁打、同２位の１４打点をマーク。投手としてはワールドシリーズ２試合を含む４試合に登板し、チームの連覇に貢献した。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦では３本塁打＆１０奪三振の異次元パフォーマンスでシリーズＭＶＰを獲得。しかし、トロフィーは家に持ち帰らず、「団結の証し」とのプレートを付してクラブハウスの中央に飾った。優勝報告会の特設ステージ。マイクを握った大谷の第一声は「このチームを本当に誇りに思う」だった。