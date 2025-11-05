◇ドジャース 優勝パレード&報告会

米国時間3日は佐々木の24歳の誕生日だった。優勝報告会で選手の先陣を切ってスピーチしたチームリーダーのロハスが最後に「今日、誕生日の男がいる。朗希だ！」と叫んだ。

同じステージ上で驚いた様子の佐々木を横目にロハスが「DJ、音楽を頼む。あの曲を流してくれ」とリクエスト。「ハッピーバースデー」が流れ、「いや、それじゃない。朗希の登場曲だ」と再リクエストした。

佐々木の登場曲「Bailalo Rocky（バイラロロッキー）」が流れると、ロハスら選手はノリノリで踊り出した。佐々木は照れ笑いし、右手を何度もリズムに合わせて上げ、ロハスは最後に「ハッピーバースデー」と祝福。サプライズ演出に球場は大盛り上がりとなった。

背番号11を佐々木に譲ったロハスは、佐々木に「Bailalo Rocky」を勧めた張本人。WS前の練習日に「WSに勝ったら絶対に踊らせる」と予告していた。「彼は100マイル（約161キロ）の球を投げられるし、足を顔の高さまで上げられるから、きっと踊れる」。第7戦の9回に起死回生の同点ソロ。宣言通りの舞台を実現させた。

36歳のロハスは既に来季限りでの現役引退を表明。今オフはFAで去就は不透明ながら「これ（WS2連覇）は誰か一人の功績ではない。チーム全員、組織全員がやるべきことをやった結果が今日なんだ」と熱弁して歓喜に浸っていた。