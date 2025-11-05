　5日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の5万1450円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1497.2円に対しては47.2円安。出来高は1万1361枚となっている。

　TOPIX先物期近は3307.5ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.64ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51450　　　　　 -60　　　 11361
日経225mini 　　　　　　 51450　　　　　 -60　　　203161
TOPIX先物 　　　　　　　3307.5　　　　　-2.5　　　 13773
JPX日経400先物　　　　　 29855　　　　　　-5　　　　1430
グロース指数先物　　　　　 704　　　　　　+2　　　　 871
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース