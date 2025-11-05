日経225先物：5日2時＝60円安、5万1450円
5日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の5万1450円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1497.2円に対しては47.2円安。出来高は1万1361枚となっている。
TOPIX先物期近は3307.5ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.64ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51450 -60 11361
日経225mini 51450 -60 203161
TOPIX先物 3307.5 -2.5 13773
JPX日経400先物 29855 -5 1430
グロース指数先物 704 +2 871
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
