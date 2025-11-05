ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１６５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式4日（NY時間11:07）（日本時間01:07）
ダウ平均 47171.19（-165.49 -0.35%）
ナスダック 23547.45（-287.27 -1.21%）
CME日経平均先物 51450（大証終比：-60 -0.12%）
欧州株式4日GMT16:07
英FT100 9696.61（-4.76 -0.05%）
独DAX 23925.21（-207.20 -0.86%）
仏CAC40 8057.16（-52.63 -0.65%）
米国債利回り
2年債 3.572（-0.033）
10年債 4.079（-0.031）
30年債 4.665（-0.026）
期待インフレ率 2.305（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.647（-0.020）
英 国 4.406（-0.029）
カナダ 3.138（-0.007）
豪 州 4.350（+0.014）
日 本 1.664（+0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.78（-0.27 -0.44%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3967.30（-46.70 -1.16%）
ビットコイン（ドル）
103162.31（-3704.33 -3.47%）
（円建・参考値）
1582万5098円（-568244 -3.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47171.19（-165.49 -0.35%）
ナスダック 23547.45（-287.27 -1.21%）
CME日経平均先物 51450（大証終比：-60 -0.12%）
欧州株式4日GMT16:07
英FT100 9696.61（-4.76 -0.05%）
独DAX 23925.21（-207.20 -0.86%）
仏CAC40 8057.16（-52.63 -0.65%）
米国債利回り
2年債 3.572（-0.033）
10年債 4.079（-0.031）
30年債 4.665（-0.026）
期待インフレ率 2.305（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.647（-0.020）
英 国 4.406（-0.029）
カナダ 3.138（-0.007）
豪 州 4.350（+0.014）
日 本 1.664（+0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.78（-0.27 -0.44%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3967.30（-46.70 -1.16%）
ビットコイン（ドル）
103162.31（-3704.33 -3.47%）
（円建・参考値）
1582万5098円（-568244 -3.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ