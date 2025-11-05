NY株式4日（NY時間11:07）（日本時間01:07）
ダウ平均　　　47171.19（-165.49　-0.35%）
ナスダック　　　23547.45（-287.27　-1.21%）
CME日経平均先物　51450（大証終比：-60　-0.12%）

欧州株式4日GMT16:07
英FT100　 9696.61（-4.76　-0.05%）
独DAX　 23925.21（-207.20　-0.86%）
仏CAC40　 8057.16（-52.63　-0.65%）

米国債利回り
2年債　 　3.572（-0.033）
10年債　 　4.079（-0.031）
30年債　 　4.665（-0.026）
期待インフレ率　 　2.305（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.647（-0.020）
英　国　　4.406（-0.029）
カナダ　　3.138（-0.007）
豪　州　　4.350（+0.014）
日　本　　1.664（+0.001）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.78（-0.27　-0.44%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3967.30（-46.70　-1.16%）

ビットコイン（ドル）
103162.31（-3704.33　-3.47%）
（円建・参考値）
1582万5098円（-568244　-3.47%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ