ガチャ「伝説の輪ゴムGUN」11月中旬発売！ ポンプアクションが楽しめるタイプなど5種が登場
【伝説の輪ゴムGUN】 11月中旬 発売予定 価格：1回200円 対象年齢：15才～
輪ゴムGUN S-01。持ち手がスライド、ポンプアクションが楽しめる。輪ゴムGUN Sシリーズの中でも、ゴールド1色という魅力を放つ。約170mm
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「伝説の輪ゴムGUN」を11月中旬に発売する。価格は1回200円。
本商品は、輪ゴムを飛ばして遊べる、簡単組立式の輪ゴム銃。バレル（銃身）に輪ゴムを装填し、トリガーを引くと輪ゴムを発射できる。輪ゴムは1度に複数個を装填することもでき、トリガーを引くごとに1発ずつ連続発射も可能。なお、輪ゴムは付属していない。持ち手部分が前後にスライドするポンプアクションか楽しめるショットガンをはじめ、多彩な銃5種類がラインアップされている。
輪ゴム GUN S-02
持ち手がスライド、ポンプアクションが楽しめる。S-01とは別タイプのショットガン。約120mm。
輪ゴム GUN S-03
ロングバレルタイプの銃。銃身が長い銃は、発射する威力が強くなると噂もあるが、果たして…？ 約130mm。
輪ゴム GUNS-04
懐にそっとしのばせることができるショートバレルタイプ。同じく銃身の短い、S-05と対をなす銃。約98mm。
輪ゴム GUN S-05
ショートバレルタイプ。同じく銃身の短いS-04とは、双子の様な存在の銃。約98mm。
サイズ：本体 約98～170mm
材質：本体 ABS
(C) T-ARTS