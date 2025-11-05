プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カニ玉」 「トマトとツナの炒め物」 「ワカメスープ」 の全3品。
カニ玉とトマトのオイスター炒めでご飯がすすむ、中華の献立です。

【主菜】カニ玉
甘酢あんがからんだ卵が食欲をそそります。ご飯にかけて丼にするのもオススメ。

調理時間：15分
カロリー：343Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

溶き卵  4個分
カニ風味カマボコ  6本 シイタケ  (生)2個
水煮タケノコ  1/2本 白ネギ  1/4本 キヌサヤ  3~4枚
  塩  少々
サラダ油  大さじ2
＜甘酢あん＞
  中華スープ  100ml
  砂糖  大さじ1/2
  酢  大さじ1.5
  しょうゆ  小さじ1
  片栗粉  大さじ1/2
  塩コショウ  少々

【下準備】

カニ風味カマボコはほぐす。シイタケは軸を切り落とし、薄切りにする。水煮タケノコは細切りにする。白ネギはみじん切りにする。

キヌサヤは筋を引き、塩を入れた熱湯でゆでて水に取る。粗熱が取れたら、斜め細切りにする。

【作り方】

1. ＜甘酢あん＞の材料を鍋に入れる。混ぜながら弱火で熱し、トロミをつける。

2. ボウルに溶き卵、カニ風味カマボコ、シイタケ、水煮タケノコ、白ネギを入れて混ぜ合わせる。

3. フライパンにサラダ油を強火で熱し、(2)を一気に流し入れ、手早く混ぜる。半熟状になったら周囲を内側へ折り曲げるようにして形を整える。

4. ひっくり返して両面を焼き、切り分けて器にのせる。＜甘酢あん＞をかけ、キヌサヤを散らす。

【副菜】トマトとツナの炒め物
火を通してトロッとしたトマトにツナとゴマ油の香りがベストマッチ。

調理時間：10分
カロリー：142Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

トマト  1個
ツナ  1缶(70g)
ショウガ  (すりおろし)1/2片分
オイスターソース  大さじ1
しょうゆ  小さじ1/2
ゴマ油  適量 パセリ  (みじん切り)適量

【下準備】

トマトはヘタをくり抜き、ひとくち大に切る。ツナはザルに上げ、油をきる。

【作り方】

1. フライパンにゴマ油を強火で熱し、トマト、ツナ、ショウガを入れて炒める。トマトが柔らかくなったら、オイスターソースとしょうゆを加える。器に盛り、パセリを散らす。

【スープ・汁】ワカメスープ
ワカメがたくさん食べられるヘルシーな一品。

調理時間：5分
カロリー：37Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ワカメ  (干し)大さじ1
ニンジン  1/6本 ネギ  (刻み)大さじ2
＜スープ＞
  顆粒チキンスープの素  小さじ2
  酒  大さじ1
  みりん  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  水  400ml
白ゴマ  適量

【下準備】

ワカメは水で柔らかくもどし、水気を絞る。ニンジンは皮をむき、せん切りにする。

【作り方】

1. 鍋に＜スープ＞の材料とニンジンを入れて中火にかけ、煮たったらワカメを加える。

2. ニンジンがしんなりしたら、ネギを加えて器に注ぐ。白ゴマを散らす。

