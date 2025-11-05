ドジャースの優勝パレード、セレモニーが３日（日本時間４日）、ロサンゼルスで行われ、ワールドシリーズ（ＷＳ）でＭＶＰを獲得した山本由伸投手（２７）が第６戦前に語った“名言”を引用したスピーチで大喝采を浴びた。

＊ ＊ ＊

さすがはワールドシリーズＭＶＰだ。山本は大谷にも負けず劣らずの声援を浴びた。「ＭＶＰ、ＭＶＰ！」のコールが沿道を埋めたファンから巻き起こる。ドジャースタジアムのセレモニーでは、壇上の中心へ。サングラスをかけ、両手を上げて声援に応えながら、まずスペイン語で「Ｂｕｅｎａｓ ｔａｒｄｅｓ」（こんにちは）と“つかみ”のあいさつ。英語でさらにファンを盛り上げた。

「Ｙｏｕ ｋｎｏｗ ｗｈａｔ？ Ｌｏｓｉｎｇ ｉｓｎ’ｔ ａｎ ｏｐｔｉｏｎ．Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｍｙ ｔｅａｍｍａｔｅｓ， ｍｙ ｃｏａｃｈｅｓ，ｏｕｒ ａｍａｚｉｎｇ ｓｔａｆｆ ａｎｄ ａｌｌ ｔｈｅ ｆａｎｓ．Ｗｅ ｄｉｄ ｉｔ ｔｏｇｅｔｈｅｒ．（やぁ、みなさん 負けるという選択肢はない チームメート、コーチ、素晴らしいスタッフ、すべてのファンのみなさん、ありがとう 私たちはともに成し遂げました）」

先発して完投したリーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦前日の１０月１３日の会見で「なんとしてでも負けるわけにはいかない」と言ったことを園田通訳が「Ｌｏｓｉｎｇ ｉｓｎ’ｔ ａｎ ｏｐｔｉｏｎ」（負けるという選択肢はない）と訳し、強気な発言として話題になった。そんな“名言”を使って拍手喝采を浴び、最後は日本語で「ありがとう！」と締めくくった。昨年は大谷からのむちゃぶりにたじたじで「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ， Ｄｏｄｇｅｒ ｆａｎｓ」と叫んでから１年。堂々たるスピーチでリベンジした。

ＷＳ第６、７戦は連投したが「投げた張りはありますけど、問題なく回復している」と明かし、「まだあんまり冷静に振り返れてはない。あっという間に時間が過ぎて、まだちょっとゆっくりできてない」とも口にした。ＷＳでＭＶＰを受賞してトロフィーを掲げたが「頑張ってよかったなと心から思いました。試合後の僕にはめちゃくちゃ重かった」と笑って振り返った。

この日、発表されたサイ・ヤング賞の最終候補３人にも名を連ねた。受賞すれば日本人初となる。来年３月のＷＢＣについては「いったんしっかり休んでまた練習頑張ります」と話すにとどめた。チームを２連覇に導いたＬＡのヒーロー。進化を遂げた証しだった。（安藤 宏太）