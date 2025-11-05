ドジャースの優勝パレード、セレモニーが３日（日本時間４日）、ロサンゼルスで行われ、ワールドシリーズ（ＷＳ）でＭＶＰを獲得した山本由伸投手（２７）が第６戦前に語った“名言”を引用したスピーチで大喝采を浴びた。この日が誕生日だった佐々木朗希投手（２４）は、壇上で同僚にサプライズで“祝福”を受けるなど、本拠を埋めたファンと歓喜の時間を共有した。

まさかの形で同僚から祝福を受け、朗希は思わずたじろいだ。ドジャースタジアムでのセレモニー。マイクを持ってスピーチを終えたはずのロハスが、おもむろに次の話題を切り出した。

「今日、誕生日の男がいる。ロウキだ！ ＤＪ！ 曲を流して！」とリクエスト。実はこの日が２４歳の誕生日。「ハッピー バースデー トゥー ユー」と曲が流れ始めたが、ロハスが「この曲じゃない！」と叫ぶと、朗希の登場曲「Ｂａｉｌａｌｏ Ｒｏｃｋｙ」が流れた。熱唱するロハスに肩を抱かれた朗希はリズムに合わせて右手を上げるだけ。“むちゃぶり”にタジタジの様子だった。

タイトルにある「Ｂａｉｌａｌｏ」とはスペイン語で「踊ろう」の意味とあって、ロハスはＷＳ前に「もしＷＳに勝ったら、絶対に（朗希を）踊らせるよ。１００マイル（約１６１キロ）のボールを投げられて、顔の高さまで足を上げるのだから、彼は踊れるよ」と豪語していた。右腕はＰＳでは救援で９試合に登板し、防御率０．８４で３セーブ、２ホールドの活躍。“歓喜の舞”を披露することはなかったが、本拠地のファンから大歓声を浴びていた。（安藤 宏太）