日本製鉄傘下の米鉄鋼大手ＵＳスチールは４日、経営計画を発表し、主にデータセンター（ＤＣ）向けの変圧器の材料に使われる高級鋼板の生産設備を新設する方針を盛り込んだ。

日鉄が強みを持つ高級鋼板の製造技術を用いて、拡大するＤＣ向けの需要を成長に取り込む。日鉄がＵＳスチール買収時にトランプ米政権に約束した１１０億ドル（約１・６兆円）の投資計画の一環で、巨額投資が本格的に動き出す。

新たに量産するのは「方向性電磁鋼板」と呼ばれる鋼板で、エネルギーの損失を小さくし、変圧器の性能を左右する。ＵＳスチールが米アーカンソー州に持つ製鉄所に生産設備を新設し、２０２８年以降に量産を始める計画だ。

日鉄はＵＳスチールの買収金額の約１４１億ドルとは別に、２８年までにＵＳスチールを通じて１１０億ドルの投資を米政権に約束している。今回の計画で約３０億ドル以上の投資効果を見込むほか、１０万人超の雇用創出が期待されるという。

日鉄の森高弘副会長は「日鉄の技術的専門性とＵＳスチールの事業運営を継続的に融合させ、ステークホルダーへの付加価値創出と、さらなる成長・財務的利益の実現を確信している」とコメントした。