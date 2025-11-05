¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û¹âÆ´»Íµ¨¡¡Á°Àá£Ö°ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¹¥´¶¿¨¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÂ¤â¥¹¥à¡¼¥º¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î£ÇIII¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼£Â£Ï£Á£Ô£Ò£Á£Ã£ÅÇÕµÜÅç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤¬£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¹âÆ´»Íµ¨¡Ê£²£µ¡áÂçºå¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à£¶£·¹æµ¡¤ÏÁ°Áà¼Ô¤Î¿åÃ«Íý¿Í¤ÈÁÈ¤ó¤Ç£±£°Áö£²¾¡¡¢£¹ËÜ¤Î½®·ôÍí¤ß¤È³èÌö¡£Æ°¤¤â½ÐÂ¡¢¿¤Ó¤È¤â¤Ë·Ú²÷¤À¤Ã¤¿¡£¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢°¤¤´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÂ¤â¥¹¥à¡¼¥º¡×¤ÈÁ°¸¡¤Ç¤Î´¶¿¨¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ú¥é¤â·ù¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ´À°ÌÌ¤Ç¤â¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡££²ÀáÁ°¤Ë£Ö¡£Á°Àá¤âÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤ÇÏ¢Â³£Ö¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î£ÆÄú¤Ë¤Þ¤¯¤é¤ì¤Æ£²Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÎÉµ¡¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿º£Àá¤ÏÁ°Àá¤Î¥¦¥Ã¥×¥ó¤òÀ²¤é¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£