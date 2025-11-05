ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、米ロサンゼルス市内で行われた優勝パレードに参加した。真美子夫人（２８）とともにバスに乗り込み、米ＦＯＸによると推定２２万５０００人から２５万人が集まったというファンの声援に応えた。ワールドシリーズ（ＷＳ）２連覇からたった２日だが、本拠で行われたセレモニーでは早くも３連覇への意気込みも口にした。さらに全米記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票によるナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）で最終候補の３人にもノミネートされた。

早くも視線は来季に向いていた。大谷は、５万２７０３人が集まり、満員となったドジャースタジアムで声高らかに流暢（りゅうちょう）な英語で叫んだ。

「Ｈｅｌｌｏ． Ｉ ｗａｎｔ ｔｏ ｓａｙ ｔｈａｔ Ｉ’ｍ ｓｏ ｐｒｏｕｄ ｏｆ ｔｈｉｓ ｔｅａｍ， ａｎｄ ｔｈｅｎ Ｉ ｗａｎｔ ｔｏ ｓａｙ ｙｏｕ ｇｕｙｓ ａｒｅ ｔｈｅ ｇｒｅａｔｅｓｔ ｆａｎｓ ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ． Ａｎｄ Ｉ’ｍ ｒｅａｄｙ ｔｏ ｇｅｔ ａｎｏｔｈｅｒ ｒｉｎｇ ｎｅｘｔ ｙｅａｒ． Ｌｅｔ’ｓ ｇｏ！（こんにちは。私はこのチームをとても誇りに思います。そしてあなたたちは世界一のファンです。もう来年のリングを取りにいく準備はできています。行くぞ！）」

１日のＷＳ第７戦で中３日で先発し、延長１１回の死闘を制してから２日。球団史上初のＷＳ連覇という偉業にも気持ちの切り替えは早かった。第７戦終了直後には「今日、明日ぐらいはもちろんこの勝利に存分に浸りたいなと思います」と話していた。だが、オールスターのレッドカーペット以来となる公の場でのツーショットとなった真美子夫人と乗り込んだパレードのバスの上で受けたインタビューでは「今はもう３回目（のＷＳ制覇）に向けて切り替えている」と言い切った。

新時代への覚悟かもしれない。今季の連覇を含め、ド軍は２０年からの６年で３度、世界一となった。Ｒソックスなどで活躍した通算５４１発を誇るＤ・オルティス氏は「Ｄｙｎａｓｔｙ（王朝）を築きつつある」と評価した。大谷は３３年までの１０年契約。今年２月にファンイベントで「あと９回、僕がいる今の契約の中で（ＷＳ制覇を）できれば最高」と決意を口にしていたが、本気で黄金期を築く意思の表れとも取れる。

ロバーツ監督もかつてＮＢＡのレイカーズやヒートで監督を務めたＰ・ライリー氏の言葉を用いて「『２』よりいいものは何か？ 『３』だ。行こう！」と３連覇への決意をファンに宣言した。

２年連続となったロサンゼルス市内でのパレード。昨年参加した愛犬のデコピンは長女とともに“お留守番”となったもようだが「こうやって（ファンと）一緒の時間を共有できて楽しめるのは本当に素晴らしいことだと思う」と連覇の喜びをしっかりとかみしめた。さらには同じバスに乗った山本を「彼なしではここまで来られなかったと思うので、同じ日本人として、チームメートとして本当に誇らしい」とねぎらっていた。

ＢＢＷＡＡが選出するＭＶＰの最終候補３人にシュワバー（フィリーズ）、ソト（メッツ）とともに選出された。本塁打、打点の２冠はシュワバーに奪われたが、自己最多の５５発でＯＰＳ１．０１４はリーグトップ。投手としても１４登板で１勝を挙げた。受賞者は１３日（日本時間１４日）に発表となるが、史上２位となる４度目の受賞も有力視される。来季は二刀流で開幕を迎えることが濃厚。頭に描くのは００年のヤンキース以来、ナ・リーグの球団では初となる３連覇。歓喜の２５年をすでに過去のものとした。（安藤 宏太）