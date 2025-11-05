【トランスフォーマー スタジオシリーズシリーズ 新製品】 2026年4月下旬発売予定 価格： TS-16 ディセプティコンバリケード 4,400円 TS-17 ネメシスプライム 9,350円 TS-18 サウンドウェーブ セット 9,240円

「TS-16 ディセプティコンバリケード」

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー スタジオシリーズ」新製品3種を2026年4月下旬に発売する。

「トランスフォーマー スタジオシリーズ」では歴代映画の人気キャラクターたちが、最新デザインとなって続々登場。映画の世界観を再現して楽しめる。今回発売されるのは、「TS-16 ディセプティコンバリケード」（価格：4,400円）、「TS-17 ネメシスプライム」（価格：9,350円）、「TS-18 サウンドウェーブ セット」（価格：9,240円）の3製品。

TS-16 ディセプティコンバリケード

価格：4,400円

全高：約130mm

JANコード：4904810991618

映画5作目「トランスフォーマー／最後の騎士王」に登場したディセプティコンバリケードが登場。ディセプティコンバリケードは、ポリスカーに変形してメガトロンの命令で暗躍する悪の警察官だ。多くの銃火器を装備しており、オートボットを地の果てまでも追い詰める。ロンドンの街中でバンブルビーと派手なカーチェイスを繰り広げた。

【セット内容】

ディセプティコンバリケード本体×1、本体パーツ×1、武器A×2、武器B×1、武器C×1、武器D×1、取扱説明書×1

TS-17 ネメシスプライム

価格：9,350円

全高：約175mm

JANコード：4904810991649

映画5作目「トランスフォーマー／最後の騎士王」に登場したネメシスプライムが登場。ロボットモードからトラックに変形する。帰還したサイバトロン星でクインテッサによって操られたオプティマスプライムは、ネメシスプライムとしてバンブルビー達オートボットの前に立ちはだかる。劇中でも使用した腕に装備されたリスト・ブレードやクワドバレルショットガン、テメノスソードや組み換えで展開状態が再現できるベクターシールドパーツが付属する。

【セット内容】

ネメシスプライム本体×1、武器（大剣）×1、武器（銃）×1、武器（手刀）×1、シールドパーツ A×1、シールドパーツ B×1、シールドジョイントパーツ×1、本体パーツ×1、取扱説明書×1

TS-18 サウンドウェーブ セット

価格：9,240円

全高：サウンドウェーブ 約172mm、ラヴィッジ 約35mm、レーザービーク 約27mm、バズソー 約27mm

JANコード：4904810991656

サウンドウェーブはロボットモードからカセットプレイヤーに変形するディセプティコンの情報参謀。振動ブラスターによる音撃攻撃を得意とし、忠臣として絶対的な力を有するリーダーには服従を装っているが、負傷しその力を失ったメガトロンを冷酷に見放す等、野心家的な一面も持つ。カセットモードに変形した部下のカセットロンを胸部に格納し、任務に最適なメンバーをセレクトして放出、作戦行動を遂行させる。カセットロンのラヴィッジ・レーザービーク・バズソーが付属。

【セット内容】

サウンドウェーブ本体×1、バズソー本体×1、レーザービーク本体×1、ラヴィッジ本体×1、サウンドウェーブ武器A×1、サウンドウェーブ武器B×1、バズソー・レーザービーク用武器 A×2、バズソー・レーザービーク用武器 B×2、バズソー・レーザービーク用ジョイントパーツ×2、ラヴィッジ用武器 A×1、ラヴィッジ用武器 B×1、ラヴィッジ用尻尾パーツ×1、取扱説明書×1

(C) ＴＯＭＹ.(C)2026 Paramount Pictures Corporation.All Rights Reserved.

TM ＆ (R)denote Japan Trademarks.

Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license to TOMY company,Ltd.

(C) ＴＯＭＹ.