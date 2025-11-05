【「AOTP-29 アマルガマスプライム」・「AOTP-30 ブロウル」・「AOTP-31 ジャンキオンレックガー」】 2026年4月下旬 発売予定 価格：各6,600円

「AOTP-29 アマルガマスプライム」

タカラトミーは、「トランスフォーマー」新シリーズ「エイジ・オブ・ザ・プライム」より、フィギュア「AOTP-29 アマルガマスプライム」、「AOTP-30 ブロウル」、「AOTP-31 ジャンキオンレックガー」の3製品を2026年4月下旬に発売する。価格は各6,600円。

「エイジ・オブ・ザ・プライム」は、「トランスフォーマー」のアニメ/コミックなどから商品化を行なう「ジェネレーションズ」のシリーズ。金属生命体「トランスフォーマー」の始祖となる「13人のプライム」に焦点を当てたものとなっている。

今回、ロボットモードから多脚戦車に変形するアマルガマスプライム、ディセプティコンの攻撃部隊コンバッティコンの狙撃兵で戦車に変形するブロウル、ロボットモードから巨大な装甲ゴミ収集車に変形するジャンキオンレックガーが登場する。

「AOTP-29 アマルガマスプライム」

価格：6,600円

全高：約148mm

JANコード：4904810085775

アマルガマスプライムはサイバトロン星で誕生した最初の13人と呼ばれるプライムのひとりで、ロボットモードから多脚戦車に変形する。彼の優れた変形能力は、後にトランスフォーマー達がオルトモードに変形するために必要なトランスフォームコグとして受け継がれていくことになった。自身も常に体のパーツを変形させて新たなオルトモードを創り出す実験を繰り返しており、その体のパーツは全てのトランスフォーマーをパワーアップさせる可能性を有している。

【セット内容】

アマルガマスプライム本体×1、本体パーツ×2、武器（鎌）×1、武器（銃）×1、鎌用パーツ×1、取扱説明書×1

「AOTP-30 ブロウル」

価格：6,600円

全高：約142mm

JANコード：4904810085782

ブロウルは、兵器車両に変形するディセプティコンの攻撃部隊コンバッティコンの狙撃兵で戦車に変形する。また、ブロウルを含むコンバッティコン5体（AOTP-30 ブロウル以外は別売り）と合体することで巨大兵士ブルーティカスが完成。なおブロウルは左脚部に合体する。

【セット内容】

ブロウル本体×1、武器A×2、武器B×1、取扱説明書×1

「AOTP-31 ジャンキオンレックガー」

価格：6,600円

全高：約152mm

JANコード：4904810085799

宇宙のゴミから何でも作ってしまう種族ジャンキオンの一員であるジャンキオンレックガーは、ロボットモードから巨大な装甲ゴミ収集車に変形する。宇宙に散らばるゴミをより効率よく回収するために選んだニューボディは強靭な装甲と巨大なバケットアームを装備することで仲間達より多くの量のゴミを集めることが可能になる。また装甲も強化されジャンキオンのリーダーとしての地位を盤石なものにしている。

【セット内容】

ジャンキオンレックガー本体×1、本体パーツA×1、本体パーツB×1、アームパーツ.A×1、アームパーツB×1、武器パーツ×1、取扱説明書×1

※画像は試作品に為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。

(C)TOMY