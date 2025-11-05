旬のぶりは洋風で。フライパン1つで簡単『ぶりのオイルトマト煮』／脱マンネリおかず

脂がのっておいしい時季のぶりを、トマトとオリーブオイルで色鮮やかな煮ものに。

トマトの酸味とオイルのコクがぶりにほどよくからみ、しっかりとした塩味でご飯がすすみます。うまみが溶け出した煮汁までおいしく、最後のひと口まで箸が止まりません！

『ぶりのオイルトマト煮』のレシピ

材料（2人分）

ぶりの切り身（小）……2切れ（約160g）

ミニトマト……10個（約100g）

豆苗……1/2パック（正味50g）

塩……小さじ1/4

オリーブオイル……大さじ2

作り方

（1）下準備する

・ぶりに塩をふり、10分ほどおく。

・ミニトマトはへたを取り、横半分に切る。

・豆苗は根元を切り、食べやすい長さに切る。

（2）加熱する

フライパンにオリーブオイル大さじ1を中火で熱し、ぶりを並べ入れる。色が変わったら上下を返し、ミニトマト、豆苗、水1/2カップとオリーブオイル大さじ1を加える。中火のまま3分ほど煮つめ、煮汁にかるくとろみがついたら器に盛る。

おいしく作るコツ

ぶりは片面を色が変わるまで焼いてから煮ることで、煮くずれしにくくなります。

トマトの赤とぶりのうまみが映える一皿。ご飯にもパンにもよく合う味わいで、食卓の幅が広がりますよ。

（『オレンジページ』2025年11月2日号より）