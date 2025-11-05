TBS佐々木舞音アナ「今日の顔、2時に作ったものなので。崩れてたらごめんなさい」

TBSの佐々木舞音アナ（27歳）が、11月3日に放送されたラジオ番組「こねくと」（TBSラジオ）に出演。「今日の顔、2時に作ったものなので。ちょっと崩れてたらごめんなさい」と語った。



番組レギュラーの石山蓮華が遅めの夏休みを取ったため、代打としてTBSの佐々木舞音アナが番組に出演。朝4時半からの「THE TIME'」に出演して、その後、別のスタジオでナレーションの収録をした後にラジオの収録に戻ってきたと話すと、月曜レギュラーのパンサー・菅良太郎が「え、何時に入りなんですか？」と驚く。



佐々木アナが「2時にメイク入りですね。今日の顔、2時に作ったものなので。ちょっと崩れてたらごめんなさい」と笑い「1時くらいに起きます。昨日はキムチ鍋を食べて夜8時ぐらいに寝ました」と語った。