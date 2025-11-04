³«»Ï32ÉÃ¤ÎÄËº¨¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡ÄÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎACLE½é¹õÀ±¤ËÄ®ÅÄDF¾»»Ò¸»¡ÖËÍ¤¬¥²¡¼¥à¤ò²õ¤·¤¿¡×
[11.4 ACLE¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè4Àá Ä®ÅÄ 1-2 ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦C G¥¹¥¿]
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡³«»ÏÁá¡¹¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤¿¡£FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï4Æü¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè4Àá¤Ç¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£(¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢)¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾³«»ÏÄ¾¸å¡¢DF¾»»Ò¸»¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ëÀèÀ©ÈïÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾»»Ò¤¬°Õ¿Þ¤·¤¿¥¥Ã¥¯¤ÏGKÃ«¹¸À¸¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡£FW¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¥×¡¼¥È¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤«¡¢º¸Â¤Ç¶¯¤á¤Î¥¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤äº¸¥µ¥¤¥É´ó¤ê¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿Ã«¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤¿¥³¡¼¥¹¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢·üÌ¿¤ËÂ¤ò¿¤Ð¤·¤¿Ã«¤ÎÊ³Æ®¤âµÚ¤Ð¤º¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¼ºÅÀ¸å¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËMFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌÔ¹¶¤¬Áê¼êGK¤Ë¤³¤È¤´¤È¤¯ÁË¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¤ËÇÈ¾õ¹¶·â¤«¤é¼ºÅÀ¡£ÀÛ¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤¬¶Á¤¡¢º£Âç²ñ½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÄ®ÅÄ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¡£¾»»Ò¤Ï¡ÖÁ´ÀÕÇ¤¤ÏËÍ¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦»î¹çÃæ¤Ïµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÍ¤Î¥ß¥¹¤ò¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¥²¡¼¥à¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤ÈÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
