推し活疲れ

◆テーマ【推し活疲れ】

日本の推し活人口は推定1300万人以上と言われており

今や「推し」がいることが当たり前の時代に。

しかし、ある調査によると

約7割の人が推しを応援することで疲弊感を覚える

“推し活疲れ”を経験したことがあるそう…

今回は「推し活疲れ」について、DEEPに語らいます。

▼“オタク歴18年”でか美ちゃんが感じる「今流行の推し活」くくりへの違和感

▼ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃはファン同士の争いに疲弊を感じることも…

▼運営からの”大切なお知らせ”メールに恐怖を感じる振付演出家・竹中夏海

▼柏木由紀が元アイドルだからこそわかる推される側と推す側の苦悩とは？

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子

ゲスト

荒牧慶彦 ／

柏木由紀、金子きょんちぃ(ぱーてぃーちゃん)、竹中夏海、でか美ちゃん ※50音順