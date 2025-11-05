シンガーsoanによるオルタナティブロックプロジェクト破壊的価値創造が11月5日、4thシングル「sekai zenbu wo ageruyo」をbungei recordsよりリリースした。2025年より始動した新シーズン“(sekai)seifuku期” の3曲目となるものだ。

「sekai zenbu wo ageruyo」は、繊細なクリーンギターと感情的なディストーションギターのサウンドが交錯するロックナンバー。静と動、整然と混沌、そのコントラストすら吹き飛ばすようなサウンドプロダクションは破壊的価値創造ならではの仕上がり。

“雲のゆっくりと流れる窓辺、汚れた筆箱、時間だけがただすぎていった学生時代。気づけば僕ら大人になった。時折、駅を通過する風の中に、あの窓辺の、ざらついた陽射しを感じる。この街はあの頃からどれくらい変わっただろうか。僕らはどれくらい変わっただろうか”──とは「sekai zenbu wo ageruyo」資料に記された解説文だ。

なお、破壊的価値創造はbungei recordsプロデュースにて、2025年内に数回のリリースを実施予定とのこと。

■4thシングル「sekai zenbu wo ageruyo」

2025年11月5日(水)午前0時 配信開始

label & production：bungei records

