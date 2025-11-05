クジラ夜の街、新曲「スターダスト・ジャーニー」ゲリラリリース「子供の頃の自分が聴いたら大興奮するような冒険の歌ができました」
クジラ夜の街が、メジャー3rdフルアルバム『ひかりあそび』のリード曲「スターダスト・ジャーニー」を一切告知なくゲリラ的にリリースした。なお、11月2日から各種公式アカウントで行われていた謎のカウントダウンは、このリリースのカウントダウンであったことが判明した。
今作もサウンドアレンジには奥野大樹に、アートワークにはsakajunが参加しており、軽快なドラムロールから始まるファンタジックでありつつバンドサウンドが魅力的な1曲に仕上がっているとのこと。また、宮崎一晴（Vo）は「子供の頃の自分が聴いたら大興奮するような冒険の歌ができました」とコメントしている。
また本日21時には、同曲のMVをYouTubeプレミア公開する。20時30分頃よりクジラ夜の街メンバーが参加するInstagramライブ配信を行い、YouTubeプレミア公開を盛り上げる予定だ。
「スターダスト・ジャーニー」MVは、前作「REAL FANTASY」のMVを手がけた映像ディレクター・加藤マニが担当。アルバム名にちなんで、スカイランタンや花火など、様々なひかりを使った映像になっているとのことなので、ぜひご覧いただきたい。
https://youtu.be/hwnbaJbWmrM
■メジャー3rdフルアルバム『ひかりあそび』
2025年11月26日（水）リリース
品番：CRCP-40710
定価：￥3,000（税込）
▼収録内容
1.有明の詩
2.スターダスト・ジャーニー
3.ハッピーエンド
4.嵐の夜のプリンセス
5.ひかるひかる
6.憑依(Interlude)
7.夕霊
8.REAL FANTASY
9.星は何にも喋らない
10.新聞配達少年
Pre-Add / Pre-Save：https://lnk.to/pre_hikariasobi
▼Pre-Add / Pre-Saveキャンペーン応募ページ
https://form.run/@cr-hikariasobi-precpn
◆＜クジラ夜の街 ONE MAN TOUR 2025-2026“STARDUST JOURNEY”＞会場即売特典
ライブ終演後、11月26日㈬発売3rdフルアルバム及び、下記の対象商品いずれかを会場にてお買い上げ頂くと、メンバーいずれか1名からLIVE当日の日付入りサイン色紙を手渡しさせて頂きます。尚、全会場、メンバー全員が参加致します。
▼対象商品
2025年11月26日発売「ひかりあそび」(CRCP-40710) ￥3,000-(tax in)
2024年11月06日発売「恋、それは電影」初回限定盤(CRCP-40694) ￥5,000-(tax in)
2024年11月06日発売「恋、それは電影」通常盤(CRCP-40695) ￥3,000-(tax in)
2024年07月03日発売「青写真は色褪せない」初回限定盤(CRCP-40684) ￥3,500-(tax in)
2024年07月03日発売「青写真は色褪せない」通常盤(CRCP-40685) ￥1,500-(tax in)
2023年12月06日発売「月で読む絵本」初回限定盤(CRCP-40671) ￥4,500-(tax in)
2023年12月06日発売「月で読む絵本」通常盤(CRCP-40672) ￥3,000-(tax in)
2023年05月10日発売「春めく私小説」初回限定盤(CRCP-40656) ￥3,000-(tax in)
2023年05月10日発売「春めく私小説」通常盤(CRCP-40657) ￥1,500-(tax in)
＊全会場、メンバー全員が参加致します。
＊対象商品各CDと特典会参加券には数に限りがございます。予め、ご了承下さい。
＊1会計3枚までのご購入とさせて頂きます。追加ご購入ご希望の方は、購入列の最後尾に再度お並び下さい。
＊購入列が途切れ次第、特典会は終了となります。
お問合せ：日本クラウン 販売促進部 クジラ夜の街 係
https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/form/inquiry?ima=5303
◾️＜クジラ夜の街 ONE MAN TOUR 2025-2026“STARDUST JOURNEY”＞
2025年
12月14日（日）神奈川・F.A.D YOKOHAMA
12月20日（土）兵庫・神戸VARIT.
12月21日（日）香川・高松TOONICE
2026年
1月17日（土）長野・長野LIVE HOUSE J
1月18日（日）埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3
1月24日（土）石川・金沢AZ
1月25日（日）愛知・名古屋Electric Lady Land
1月31日（土）福岡・福岡DRUM SON
2月1日（日）広島・広島Live space Reed
2月8日（日）北海道・札幌SPiCE
2月11日（水・祝）宮城・仙台darwin
2月14日（土）新潟・新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
2月21日（土）静岡・静岡UMBER
2月23日（月）大阪・梅田CLUB QUATTRO
2月28日（土）東京・EX THEATER ROPPONGI
