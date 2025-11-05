anewhite、“焦げつくような恋のあと味”を描く秋のポップス「マーマレード」本日リリース
anewhiteが、新曲「マーマレード」を本日リリースした。
今回彼らが描いたのは、焦げつくような恋のあと味。甘さとほろ苦さが混ざり合うポップなメロディと、文学的な言葉選びが心に残る、秋にぴったりのラブソングに仕上がっているという。
また12月15日には、東京・渋谷Spotify O-Crestにてワンマンライブ＜三原色＞の開催も決定している。
◆ ◆ ◆
◾️佐藤佑樹（Vo, G）コメント
君の好きなものを君と食べる。
たとえそれが自分にとって美味しくなくても嬉しかった。
そういう幸せがこの世界にはあって、ただそういう幸せを奪うのもこの世界だった。
パンを食べなくなってもう空くことの無くなった瓶のマーマレード。
どうせ固くて開かない蓋。来ないいつかをここでいつまでも待つね。
◆ ◆ ◆
◾️新曲「マーマレード」
2025年11月5日（水）リリース
配信：https://orcd.co/anewhite_marmalade
◾️＜anewhite oneman live ｢三原色｣＞
2025年12月15日（月）東京・Spotify O-Crest
時間：開場 18:30 / 開演 19:00
料金：前売り ￥4200 / 当日 \4700
チケット：https://eplus.jp/anewhite/
