anewhiteが、新曲「マーマレード」を本日リリースした。

今回彼らが描いたのは、焦げつくような恋のあと味。甘さとほろ苦さが混ざり合うポップなメロディと、文学的な言葉選びが心に残る、秋にぴったりのラブソングに仕上がっているという。

また12月15日には、東京・渋谷Spotify O-Crestにてワンマンライブ＜三原色＞の開催も決定している。

◆ ◆ ◆

◾️佐藤佑樹（Vo, G）コメント

君の好きなものを君と食べる。

たとえそれが自分にとって美味しくなくても嬉しかった。

そういう幸せがこの世界にはあって、ただそういう幸せを奪うのもこの世界だった。

パンを食べなくなってもう空くことの無くなった瓶のマーマレード。

どうせ固くて開かない蓋。来ないいつかをここでいつまでも待つね。

◆ ◆ ◆

◾️新曲「マーマレード」

2025年11月5日（水）リリース

配信：https://orcd.co/anewhite_marmalade

◾️＜anewhite oneman live ｢三原色｣＞ 2025年12月15日（月）東京・Spotify O-Crest

時間：開場 18:30 / 開演 19:00

料金：前売り ￥4200 / 当日 \4700

チケット：https://eplus.jp/anewhite/