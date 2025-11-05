Paledusk、新曲「I ♡ YOU BABY!!」本日リリース。1stアルバムにラッパー・唾奇とのコラボ曲収録決定も
Paleduskが、11月26日にリリースする1stフルアルバム『PALEDUSK』からリードシングル「I ♡ YOU BABY!!」を本日配信リリースした。
「I ♡ YOU BABY!!」は、ラウドロックの真髄ともいえるスピーディーな展開とキャッチーなサビが印象的な、国内外の数多くのライブ経験で培ったバンド本来の音楽性で真っ向勝負した楽曲だという。
11月26日にリリースされる、インディーズデビューから10年目にして初となるフルアルバム『PALEDUSK』には、今回配信された「I ♡ YOU BABY!!」の他、TVアニメ『ガチアクタ』第1クール オープニング主題歌「HUGs」、粗品とのコラボ曲「NO WAY!! feat. 粗品」、ラッパー・唾奇をフィーチャーした「SUPER NATURAL HIGH feat. 唾奇」、インディーズ時代に配信され、ライブでも人気の「PALEHELL」「RUMBLE feat. Masato from coldrain」など全12曲が収録されている。
CDは通常盤と、インディーズ時代のベスト盤をカップリングした2枚組仕様の2形態でリリース。いずれの初回盤にも、ステッカーに加え、全国17箇所を巡る初のワンマンツアー＜What is Paledusk?? TOUR 2026＞の先行予約シリアルコードが封入される。合わせて、CDショップ＆ECサイト特典の内容も発表された。
またアルバムのリリースを記念して、バンド史上初となる全国ワンマンツアー＜What is Paledusk?? TOUR 2026＞も開催される。
◾️先行配信「I ♡ YOU BABY!!」
2025年11月5日（水）リリース
配信：https://asab.lnk.to/iloveyoubaby
◾️1stフルアルバム『PALEDUSK』
2025年11月26日（水）リリース
CD予約：https://asab.lnk.to/Paledusk_1stAL_PALEDUSK
○アルバム+インディーズ・ベスト 2枚組
初回特典：ステッカー（絵柄A）、ツアー先行予約シリアルコード
品番：RZCB-87191〜2 価格：\6,500（税込）
▼Disc-1
1.Paledusk Theme Song #1
2.I ♡ YOU BABY!!
3.PALEHELL
4.HUGs
5.NO WAY!! feat. 粗品
6.RUMBLE feat. Masato from coldrain
7.SUPER NATURAL HIGH feat. 唾奇
8.DIVE INSIDE FOREVER IN THE DARK
9.GOOD DEATH
10.AFTER DUSK feat. AB
11.I’m sorry
12.BIG M MELODY
▼Disc-2
1.AREA PD
2.SLAY!! feat. Hideyoshi
3.WIND BACK
4.9 SMILES
5.BLACK ICE
6.BBB feat. Such
7.HAPPY TALK
8.Blue Rose
9.NO! (VARIED ver.)
10.TOPPA
11.I’m ready to die for my friends feat. VIGORMAN
12.Q2 （HAPPY TALK ver.）
13.LIGHTS（HAPPY TALK ver.）
○アルバム ＜Disc-1＞のみ
初回特典：ステッカー（絵柄B）、ツアー先行予約シリアルコード
品番：RZCB-87193 価格：\3,300（税込）
▼購入者特典
・TOWER RECORDS：直筆イラストステッカー
・Amazon：メガジャケ
・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー 決定
・OTHER SHOPS(その他応援店）：B2告知ポスター
■＜What is Paledusk?? TOUR 2026＞
2026年2月15日（日）福岡 LIVE HOUSE Queblick
2026年2月17日（火）奈良 NEVER LAND
2026年2月18日（水）京都 ROKA
2026年3月12日（木）岐阜 Yanagase ANTS
2026年3月13日（金）石川 LIVE HOUSE vanvanV4
2026年3月17日（火）静岡 Shizuoka UMBER
2026年3月18日（水）兵庫 太陽と虎
2026年3月19日（木）広島 Hiroshima CAVE-BE
2026年3月22日（日）神奈川 F.A.D YOKOHAMA
2026年3月23日（月）千葉 千葉LOOK
2026年3月24日（火）宮城 MACANA
2026年3月26日（木）岩手 the five morioka
2026年3月27日（金）秋田 LOUD AFFECTION
2026年3月29日（日）北海道 KLUB COUNTER ACTION
◆チケット代
スタンディング 5,000円（税込）
＊入場時に別途ドリンク代をいただきます
＊入場整理番号付
＊お一人様4枚まで
＊未就学児童入場不可（未成年の方は保護者の同意を得てご来場ください）
＊電子チケットでのご用意となります
▼先行受付
2025年11月1日（土）18:00 〜 11月5日（水）23:59
▼一般発売日
2025年11月15日（土）10:00〜
https://w.pia.jp/t/paledusk2026/
関連リンク
◆Paledusk オフィシャルサイト
◆Paledusk オフィシャルX
◆Paledusk オフィシャルInstagram
◆Paledusk オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Paledusk オフィシャルTikTok