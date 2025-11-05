■＜What is Paledusk?? TOUR 2026＞

2026年2月15日（日）福岡 LIVE HOUSE Queblick

2026年2月17日（火）奈良 NEVER LAND

2026年2月18日（水）京都 ROKA

2026年3月12日（木）岐阜 Yanagase ANTS

2026年3月13日（金）石川 LIVE HOUSE vanvanV4

2026年3月17日（火）静岡 Shizuoka UMBER

2026年3月18日（水）兵庫 太陽と虎

2026年3月19日（木）広島 Hiroshima CAVE-BE

2026年3月22日（日）神奈川 F.A.D YOKOHAMA

2026年3月23日（月）千葉 千葉LOOK

2026年3月24日（火）宮城 MACANA

2026年3月26日（木）岩手 the five morioka

2026年3月27日（金）秋田 LOUD AFFECTION

2026年3月29日（日）北海道 KLUB COUNTER ACTION

◆チケット代

スタンディング 5,000円（税込）

＊入場時に別途ドリンク代をいただきます

＊入場整理番号付

＊お一人様4枚まで

＊未就学児童入場不可（未成年の方は保護者の同意を得てご来場ください）

＊電子チケットでのご用意となります

▼先行受付

2025年11月1日（土）18:00 〜 11月5日（水）23:59

▼一般発売日

2025年11月15日（土）10:00〜

https://w.pia.jp/t/paledusk2026/