中国、秋の穀物収穫9割完了 冬小麦の播種も順調 2025年11月5日 0時20分 新華社通信 ３日、江蘇省南通市通州区で、稲を収穫するコンバイン。（ドローンから、南通＝新華社配信／翟慧勇） 【新華社北京11月4日】中国農業農村部は3日、全国の秋季収穫穀物の収穫率が9割を超え、冬小麦の播種も25％以上になったと発表した。３日、河北省新楽市化皮鎮で、冬小麦の種をまく播種機。（ドローンから、新楽＝新華社配信／賈敏傑）３日、江蘇省南通市通州区で、稲を収穫するコンバイン。（ドローンから、南通＝新華社配信／翟慧勇）３日、安徽省合肥市蜀山区で、稲を収穫するコンバイン。（ドローンから、合肥＝新華社配信／陳三虎）３日、河北省石家荘市井陘（せいけい）県で、農機で冬小麦の種をまく農家の人。（石家荘＝新華社配信／梁子棟）３日、河南省平頂山市宝豊県で、農機で冬小麦の種をまく農家の人。（平頂山＝新華社配信／何五昌）３日、江蘇省興化市興東鎮で、冬小麦の種まき前に農機で肥料を施す農家の人。（ドローンから、興化＝新華社配信／周社根）３日、河南省商丘市睢（すい）県で、冬小麦の種をまく播種機。（ドローンから、商丘＝新華社配信／徐沢源）３日、山東省聊城（りょうじょう）市茌平（しへい）区で、冬小麦の種をまく播種機。（ドローンから、聊城＝新華社配信／趙玉国）１日、河北省新楽市東名村で、播種機で冬小麦の種をまく農家の人。（新楽＝新華社配信／賈敏傑）３日、河南省商丘市夏邑県でのコウリャン収穫風景。（ドローンから、商丘＝新華社配信／王高超）３日、山東省臨沂（りんぎ）市沂南県で、冬小麦の種を播種機に入れる農家の人。（臨沂＝新華社配信／王彦氷）２日、河北省遵化市団瓢荘（ひょうそう）鎮で、稲を収穫するコンバイン。（ドローンから、遵化＝新華社配信／劉満倉）３日、河北省遵化市東新荘鎮で、小麦畑に水をまく農家の人。（ドローンから、遵化＝新華社配信／劉満倉）３日、山東省栄成市上荘鎮で、冬小麦の種をまく播種機。（ドローンから、栄成＝新華社配信／李信君）３日、山東省臨沂（りんぎ）市郯城（たんじょう）県で、冬小麦の種をまく播種機。（ドローンから、臨沂＝新華社配信／張春雷）３日、江蘇省興化市興東鎮で、冬小麦の種まき前に農機で肥料を施す農家の人。 （興化＝新華社配信／周社根）３日、河南省平頂山市宝豊県で、冬小麦の種を確認する農家の人。（平頂山＝新華社配信／何五昌）３日、江蘇省揚州市の江蘇里下河地区農業科学研究所（揚州市農業科学研究院）で、冬小麦の畑に肥料をまくドローン。（ドローンから、揚州＝新華社配信／孟徳竜）２日、河南省三門峡市の黄河河畔で、収穫したトウモロコシをトラックに積み込むコンバイン。（ドローンから、三門峡＝新華社配信／杜傑）３日、河南省焦作市温県で、冬小麦の種をまく播種機。（ドローンから、焦作＝新華社配信／徐宏星）