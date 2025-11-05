元Dal☆Shabetのメンバーとして知られるSerri(セリ)さんと、韓国で女優として活動するGyuri(ギュリ)さんが、新ユニット「RiRi(リリ)」を結成！

日本初となるファンミーティング 「2025 RiRi FANMEETING IN TOKYO “READY!”」を、2025年11月28日(金)・29日(土)の2日間にわたり、東京・羽田のTIAT SKY HALLにて開催します。

2025 RiRi FANMEETING IN TOKYO “READY!”

【2025 RiRi FANMEETING IN TOKYO “READY!”】

日程：

2025年11月28日(金) 14:00 / 19:00

2025年11月29日(土) 14:00 / 19:00

会場：TIAT SKY HALL(羽田)

チケット価格：

VIP席 12,000円(税別) (ハイタッチ会参加＋前方指定席)

一般席 10,000円(税別)

チケット発売日：2025年10月29日 20:00〜 (Livepocketにて販売中)

※公演後に有料特典会あり

「RiRi」は、2025年11月1日に結成を発表した韓国発の女性デュオです。

2人のハーモニーを武器にしたパフォーマンス力と、長年培ってきた音楽・エンターテインメントキャリアを背景に、日本でも注目を集めています。

今回の来日は、ユニット結成後初の公式イベント！

イベントではダンサーと合わせるステージや、ファンと楽しむことができるゲームコーナー、トークコーナーも準備中です。

RiRi(リリ) プロフィール

韓国出身のSerriさんとGyuriさんによる女性デュオ。

ユニット名は2人の名前に共通する“Ri”から名付けられ、「2つの個性が調和し、新たな表現を生み出す」という意味が込められています。

Serri(セリ)

ガールズグループ「Dal☆Shabet」の元メンバー。

パフォーマンス力の高さと表現力を持つアーティストとして活動し、ソロ活動やダンス・プロデュース分野でも幅広く活躍しています。

Gyuri(ギュリ)

「KARA」初期メンバーとして練習生時代を共に過ごした経歴を持ちます。

デビューは選ばず女優の道へと進み、韓国でドラマ・広告出演などを中心に活動。

透明感ある歌声を生かし、RiRiとして音楽活動をスタートさせました。

RiRi Mini Album 「RUSH」

「RiRi」は、初のミニアルバム[RUSH]を通じて新しいシナジー効果を披露しています。

セリさんは全曲の作詞に参加し、ベテランアーティストとしての深みを溶け込ませています。

新しく歌手として活動を始めたギュリさんは、清らかで繊細なボーカルでRiRiならではの音楽的アイデンティティを完成させました。

今回のアルバムは、神話、INFINITE、(G)I-DLEなど多数のK-POPアーティストと作業してきたプロデューシングチーム「ALL ABOUT」が参加し、完成度の高いサウンドを具現しています☆

タイトル曲「RUSH」

中毒性の強いリフレーンと洗練されたシンセサウンドが目立つシンセポップ(Synth-pop)トラック。

ガールクラッシュなエネルギーと弱い感性が交差する対比の魅力が印象的です。

収録曲「Yes Yes」

弾けるギターリフと清涼感のあるボーカルが調和したバンドポップ(Band Pop)ジャンル。

恋に落ちた瞬間のときめきを明るく軽快に描き出しています。

収録曲「Call It Love」

暖かいメロディーと叙情的な歌詞が調和を成すカントリーポップ(Country Pop)トラック。

一日の終わりに穏やかな慰めを伝え、心を暖かく包んでくれます。

異なる領域でキャリアを積んできた2人が、たった一つのハーモニーを創り出します。

日本での初イベントとなるファンミーティングで、2人の「RUSH（＝突進）」が始まります！

東京・羽田で開催される「2025 RiRi FANMEETING IN TOKYO “READY!”」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本初ファンミーティング！2025 RiRi FANMEETING IN TOKYO "READY! appeared first on Dtimes.