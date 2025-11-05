安堂プランニングは、幼稚園教諭・保育士を対象にした「園児募集×教育ブランディング戦略実践講座」を東京都で2025年11月19日、熊本県で12月12日に開催いたします。

この講座では、2026年度募集で確実に満席を実現するための、保護者に響く“選ばれる理由”を戦略的に設計する実践ノウハウを公開します。

安堂プランニング 講座「園児募集×教育ブランディング戦略実践講座」

講師は『園児を集める49のヒント』著者であり、幼稚園☆元気塾 主宰の安堂達也氏です。

全国で満席園を続出させ続けている専門家が、園の課題を徹底分析します。

本講座では、保護者に響く“選ばれる理由”が戦略的に設計されていないという「定員割れ園の共通点」の解決を目指します。

2026年度募集で確実に満席を実現するための、実践的なノウハウが学べる講座です。

主な講座内容

講座では、2026年問題の本質や園児募集の危機構造の解説からスタートします。

選ばれる園が実践する教育ブランディング戦略、自園の強みを発見する6つの視点分析法、保護者が殺到する「価値設計」の具体的手法などを解説。

ほかにも、SNS・HPでの効果的発信術、見学から入園へ固く繋げる未就園児導線設計、満席園の未就園児集客システムの実例、在園児39名→140名達成の成功事例公開など、明日から実践できるアクションプランが紹介されます。

開催概要（東京会場）

日時：2025年11月19日(水) 13:30〜16:30

会場：東京都江戸川区船堀駅近く

対象：幼稚園・こども園経営者、施設長、現場リーダー、前述の同伴者

会費：1名様 11,000円(税込) 同伴者 1名様 5,500円(税込)

早割価格（11月4日まで）：1名様 9,900円(税込) 同伴者 1名様 4,950円(税込)

開催概要（熊本会場）

日時：2025年12月12日(金) 13:30〜16:30

会場：くまもと森都心プラザ

対象：幼稚園・こども園経営者、施設長、現場リーダー、前述の同伴者

会費：1名様 11,000円(税込) 同伴者 1名様 5,500円(税込)

早割価格（11月25日まで）：1名様 9,900円(税込) 同伴者 1名様 4,950円(税込)

2026年度の園児募集で同じ失敗を繰り返したくない園の経営者やリーダーにとって、必見の講座です☆

保護者に「ここしかない！」と即決される価値設計の極意や、SNS・HPでの発信戦略など、満席園のノウハウが学べます。

安堂プランニングが開催する「園児募集×教育ブランディング戦略実践講座」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 保護者に響く“選ばれる理由”を戦略的に設計する実践ノウハウを公開！安堂プランニング 講座「園児募集×教育ブランディング戦略実践講座」 appeared first on Dtimes.