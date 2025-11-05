「FANTASTICS」コラボ！らあめん花月嵐「THE麻辣拉麺 FANTASTIC Special Edition／THE麻辣拉麺 FANTASTIC Edition」

「らあめん花月嵐」は、大人気のダンス&ボーカルグループ「FANTASTICS」とコラボレーション！

2025年11月5日(水)より、コラボラーメン『THE麻辣拉麺 FANTASTIC Special Edition』と『THE麻辣拉麺 FANTASTIC Edition』を、国内のらあめん花月嵐にて3ヵ月間の期間限定で販売します。

らあめん花月嵐「THE麻辣拉麺 FANTASTIC Special Edition／THE麻辣拉麺 FANTASTIC Edition」

発売日：2025年11月5日(水)〜2026年1月下旬

販売店舗：国内のらあめん花月嵐

「らあめん花月嵐」と、ダンス&ボーカルグループ「FANTASTICS」とのスペシャルコラボレーションが実現！

FANTASTICSの「料理番」こと澤本夏輝さんと花月嵐マエストロ(開発チーム)がコラボ開発して創り上げた、本格的な『オリジナル麻辣拉麺(マーラーラーメン)』です。

圧倒的なカスタマイズ性や中毒性の高い「クセになる味」で人気沸騰中の麻辣湯を、花月嵐がラーメンとして仕上げました。

THE麻辣拉麺 FANTASTIC Special Edition

価格：1,190円(税込)

FANTASTICSのメンバーが試食の際に盛り上がった感想をもとに誕生した、「メンバー推しトッピング」の増し増しバージョン！

特に人気が高かった「キクラゲ・えのき・白菜・小松菜」が増量されています。

メンバーのリアルな“推し具材”がそのまま反映された、スペシャルな麻辣ラーメンです。

辛さは「2辛」「0辛」の2種類から選べます☆

THE麻辣拉麺 FANTASTIC Edition

価格：990円(税込)

コラボラーメンのスタンダードバージョンです。

「2辛」はスタンダード設定で、FANTASTICS澤本夏輝さんおすすめの味になっています。

「0辛」は辛い物が苦手な方にもおすすめです！

コラボ特典(1) 毎月デザインが変わる！数量限定オリジナルステッカー

コラボラーメンをご注文の方に、数量限定の「オリジナルステッカー」をプレゼント！

ステッカーは毎月デザインが変わり、スマホケースにぴったりのサイズです。

ここでしか入手できないFANTASTICSとの豪華記念品を、ぜひ手に入れてください☆

コラボ特典(2) メンバー全員の直筆サイン入りポスタープレゼントキャンペーン

コラボラーメン発売を記念し、花月嵐公式Xで豪華なプレゼントキャンペーンが実施されます。

豪華景品として「メンバー全員の直筆サイン入りポスター」が、参加者の中から抽選で3名様（毎月1名様）に当たります！

応募期間：2025年11月4日(火)〜2026年1月31日(土)23:59

FANTASTICSのこだわりが詰まった、本格的な『オリジナル麻辣拉麺』。

メンバーの“推し具材”を増し増しで楽しむか、スタンダードに味わうか、選べる楽しさも魅力です！

期間限定の特典も見逃せません。

らあめん花月嵐にて期間限定で販売される、FANTASTICSとのコラボラーメン2種の紹介でした。

