【MODEROID ゴライオン（再販）】 11月5日 出荷開始 価格：7,900円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ゴライオン」再販分の出荷を11月5日に開始する。価格は7,900円。

本商品は、アニメ「百獣王ゴライオン」より、「ゴライオン」をMODEROIDでプラモデル化したもの。全高は約200mmで各関節が可動する。

5体のメカライオンが、余剰パーツ無しでゴライオンへ合体する（青獅子、黄獅子はゴライオン時、獅子状態時に合わせた2サイズの頭部が付属。どちらの頭部を選択しても合体可能）。合体前の獅子も各関節が可動する。

各成形色、彩色済みパーツより、組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現できる。

【付属品】

・十王剣、ダブルソード、スペースカッターが付属。

・各獅子に対応したソードが付属。

TM & (C) World Events Productions, LLC. Under license to Classic Media, LLC.

※発売日は流通により前後する場合があります。

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。